Metro B, Castro Pretorio e Policlinico chiudono per la sostituzione della scale mobili

Lavori di manutenzione presso le scale delle stazioni metro: gli impianti giunti a fine vita vengono sostituiti dopo trent'anni. A chiudere saranno le stazioni di Castro Pretorio e Policlinico, tra ottobre e novembre. Intanto dall'azienda hanno anticipato: "I lavori proseguiranno anche su altre stazioni, ma non sarà necessario arrivare a nuove chiusure".

Lavori di manutenzione alle scale mobili

Come scrive Atac, proseguono i lavori per la sostituzione di 48 impianti, fra scale mobili, ascensori e tappeti mobili distribuiti in dieci stazioni della linea B della metropolitana: verranno installati impianti di nuova costruzione. I lavori, già stati avviati dall'impresa incaricata nelle stazioni Bologna, Tiburtina, Monti Tiburtini, Quintiliani e S.Maria del Soccorso, proseguiranno a Castro Pretorio, e successivamente a Policlinico: secondo la normativa vigente sugli esodi in sicurezza, necessitano di chiusura di alcuni mesi per consentire smontaggio, rimontaggio e collaudi di ogni elemento.

Metro B: chiudono Castro Pretorio e Policlinico

Castro Pretorio verrà chiusa al pubblico dal prossimo lunedì 5 ottobre, a partire dal 29 novembre, invece, sarà la volta della stazione metro Policlinico. Ancora non è stata definita la data per la fine dei lavori: i tecnici ne stanno ultimando le ricognizioni. Nei prossimi giorni Atac, in collaborazione con l'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità e con Roma Capitale, svilupperà un piano di comunicazione per informare gli utenti.