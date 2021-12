Metro B, riapre la stazione Policlinico: è ufficiale

La stazione della Metro B Policlinico riapre venerdì 24 dicembre. A darne notizia a RomaToday l'assessore ai Trasporti Eugenio Patanè: "Riconsegniamo ai romani un altro snodo importante e strategico per la mobilità cittadina. La stazione Policlinico rappresenta infatti una stazione fondamentale per tutti i residenti della zona, per gli studenti dell'Università La Sapienza, per il personale sanitario e per i pazienti dell'ospedale Umberto I".

"Ringrazio Atac e Ustif per aver accelerato i lavori, che hanno visto la sostituzione integrale degli impianti di traslazione e il rifacimento completo della pavimentazione, e la fase dei collaudi, consentendoci di riaprire anche con un leggero anticipo rispetto ai tempi previsti". Ricordiamo che era stata chiusa il 29 novembre 2020 per la sostituzione degli impianti giunti a fine vita tecnico e per infiltrazioni all'interno della stazione.

La nota di Atac

Da inizio servizio (ore 5.30) del 24 dicembre riapre la stazione Policlinico della linea B della metropolitana. Nella stazione sono stati sostituiti ascensori e scale mobili e allargata la scala pedonale per maggiore sicurezza in caso di evacuazione. E' stata inoltre sostituita la pavimentazione dell'atrio, eliminate le infiltrazioni d'acqua con sistemi di impermeabilizzazione e sostituite tutte le lampadine degli ambienti della stazione. Sono in corso e si stanno per concludere, inoltre alcune lavorazioni accessorie.