Nessuno vuole costruire la stazione del Pigneto. Gara ancora deserta

Ancora una fumata nera per la stazione Pigneto. Anche la seconda gara per la realizzazione del nodo di scambio va deserta. Pubblicata lo scorso 6 ottobre le imprese avevano un mese di tempo per presentare le loro offerte. Non ne è arrivata neanche una. Come già successo a metà settembre. Rispetto alla prima gara l'importo totale era stato alzato da 101 milioni a 116 e 700mila, provenienti lo ricordiamo in parte dal Pnrr (Piano nazionale di riprese e resilienza) e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, e in parte finanziati dal Mef (Ministero dell'economia e delle finanze).

Si era invece optato ancora una volta per la procedura ristretta: gli operatori economici qualificati potevano presentare offerte solo previo invito da parte della stazione appaltante. Una scorciatoia (l'iter è più rapido rispetto a quella aperta ordinaria) e riuscire a tagliare il nastro della grande opera, o almeno di una parte, entro il Giubileo. Già, il sindaco Gualtieri ha più volte menzionato la nuova stazione del Pigneto come una delle opere fondamentali per accogliere i pellegrini in visita per l'Anno Santo. Ma a questo punto la meta sembra quasi impossibile da raggiungere. Al massimo potrà forse partire il cantiere.

Cosa prevede il progetto

Sulla carta il territorio dovrebbe beneficiare di due nuove fermate d’interscambio, Pigneto appunto, e Mandrione, fra le linee regionali Orte - Roma - Fiumicino Aeroporto (FL1), Roma - Viterbo (FL3), Roma-Castelli (FL4), Roma-Cassino (FL6) e la linea C della metropolitana. Il nuovo nodo è previsto a servizio dei passeggeri che ogni giorno si muovono da e per la Capitale. Per quanto riguarda la stazione Pigneto tra i lavori in programma troviamo anche la copertura del vallo ferroviario, un’opera fondamentale a livello urbanistico per ricucire il quartiere tagliato in due dai binari, e un sottopasso di collegamento con la metro, anche questo centrale per agevolare lo scambio di mezzi.

I lavori dovrebbero articolarsi in due fasi. La prima prevede l'attivazione della nuova fermata Pigneto per il 2025: se non proprio per l’inizio dell’anno, è la promessa, per la primavera. In questa fase verranno realizzate le banchine ferroviarie, saranno attivati tutti gli impianti a servizio della fermata e sarà completata una parte della copertura del vallo, che permetterà il collegamento con la linea C (ma solo in superficie).

È prevista anche l'installazione di un ponte pedonale provvisorio per collegare circonvallazione Casilina Ovest e circonvallazione Casilina Est e sostituire l’attuale ponte pedonale (che sarà demolito), che servirà fino al termine dei lavori. Tutto il resto arriverà più tardi. Il completamento della copertura del vallo, la realizzazione del sottopasso di collegamento pedonale con la metro C e della piazza al di sopra della copertura del vallo si vedranno solo nel 2027. Sempre che anche questi tempi vengano rispettati, data l'evidente difficoltà di assegnare l'opera.