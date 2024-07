Metro A, riapre Vittorio Emanuele. Ecco quando chiudono le altre stazioni

È stata riaperta oggi, lunedì 1° luglio, dopo quasi tre mesi di lavori la stazione della metro A di Roma Vittorio Emanuele. Si è trattato del primo intervento di questo tipo che, da qui ai prossimi mesi, riguarderà tutti gli scali sotterranei della Capitale.

Riapre la stazione Vittorio Emanuele

L’interdizione agli utenti della stazione Vittorio Emauele si era resa necessaria perché serviva procedere con la manutenzione straordinaria di tutte e quattro le scale mobili presenti. Tenere aperta la stazione, senza impianti di traslazione funzionanti, era impossibile. Da qui la scelta del Campidoglio di chiudere fino al termine dei lavori che si sono conclusi secondo il cronoprogramma annunciato. L’occasione è servita anche per una manutenzione generale della struttura.

Quando chiudono le altre stazioni

Quella di Vittorio Emanuele era la prima stazione della linea A a chiudere. Dal 15 luglio e fino al 3 ottobre toccherà a Spagna. In questo caso non c’entrano gli impianti di traslazione. La stazione cambierà completamente look, grazie al project financing tra Igp Decaux e il Comune di Roma. Poi, dal 22 luglio al 9 settembre toccherà ad Ottaviano ed entro la fine del 2026 si dovrebbe arrivare a 27 scali completamente rinnovati.