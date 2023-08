Statua Neto a Garbatella, gli accademici contro il GayCenter: "Non era un dittatore"

Nei giorni scorsi Gay Center, associazione che a Roma tra le altre cose gestisce la Gay Help Line, ha polemizzato contro il sindaco Roberto Gualtieri e l'ufficio Lgbtq+ di Roma Capitale per una serie di atti, secondo la realtà, gravi nei confronti della comunità. Tra questi, l'installazione di una statua in largo Beato Placido Riccardi a Garbatella. Il municipio, insieme all'ambasciata angolana e al Comune, ha dedicato uno spazio al primo presidente angolano, Antonio Agostinho Nieto.

La replica degli intellettuali a Gay Center sull'attacco ad Agostinho Neto

Il problema, per Gay Center, è che il busto di Neto (deceduto prematuramente nel 1979) è stato posizionato dove prima c'era una panchina "rainbow", quindi simbolo della lotta per i diritti delle persone gay, lesbo, bisessuali e transessuali. L'associazione aveva definito "dittatore" l'ex presidente dell'Angola indipendente, il primo della storia democratica del paese africano, spiegando che durante il suo mandato avrebbe arrestato molte persone omosessuali. Una versione che viene respinta da un gruppo di intellettuali provenienti da varie università italiane.

"Ha contribuito a liberare il Portogallo dalla dittatura"

L'Aispeb, l'associazione italiana di studi portoghesi e brasiliani, composta da docenti e ricercatori accademici, ha ritenuto "impresindibile" preservare la memoria del politico e medico angolano, il primo presidente del paese africano che faceva parte delle colonia portoghesi: "Lungamente perseguitato dal regime salazarista portoghese - spiegano, riferendosi a Neto - che lo ha più volte arrestato e deportato in regime di carcere duro, ha guidato la lotta di liberazione del proprio popolo, contribuendo all’indipendenza dell’Angola e alla caduta di una dittatura liberticida in Portogallo. Nel centenario della sua morte, l’VIII Municipio con il sostegno del comune di Roma, dell’Ambasciata d’Angola presso lo Stato Italiano e di numerose realtà accademiche del territorio, ha ritenuto opportuno omaggiare la figura del grande statista e scrittore angolano, in quanto simbolo della lotta per la libertà di un popolo, ottenuta anche a costo di immani sacrifici personali".

Perché il busto dell'angolano è a Garbatella

I motivi della collocazione del busto in quel punto della città, di fronte all'istituto Armellini, emergono ancora una volta chiari: "Nel novembre del 1975, Piero Bruno, un giovane studente dell’Armellini - continuano gli intellettuali - perse la vita durante una manifestazione organizzata per chiedere al governo italiano il riconoscimento della recente indipendenza angolana. Il plurisecolare legame tra Roma e l’Angola chiama quindi in causa da un lato l’azione libertaria di Agostinho Neto e dall’altro la prematura scomparsa del giovane Piero Bruno. La collocazione del busto in quei giardini è stata, dunque, una scelta consapevole e altamente evocativa, nel nome di una comune lotta per la giustizia e la libertà". Bruno nel 1975 aveva 18 anni ed era iscritto a Lotta Continua, organizzazione di estrema sinistra extra parlamentare. Durante una manifestazione prese parte ad un blitz in via Labicana, verso l'ambasciata dello Zaire, che finì con uno scontro con le forze dell'ordine. Uno dei carabinieri esplose un colpo di pistola e colpì alla schiena il giovane.