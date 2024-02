Sui bus periferici anche gli stipendi per gli autisti sono in ritardo. Lavoratori in agitazione

Lo stipendio dovrebbe essere sul conto il 10 di ogni mese. “Invece arriva praticamente sempre in ritardo, anche di dieci giorni” ci spiega Michele Frullo, autista e sindacalista dell’Usb lavoro privato trasporti Roma e Lazio. Se si tiene conto che lo stipendio medio è di circa 1300 euro, si capisce bene quanto anche un giorno di ritardo sull’accreditamento del salario possa creare delle difficoltà. Parliamo dei lavoratori di Roma Tpl, la realtà che gestirà fino ad ottobre 2024 i bus periferici di Roma. A dicembre dello scorso anno, infatti, è stato sottoscritto il contratto con i nuovi gestori delle linee, Autoservizi Troiani per il lotto est e Bus International e Autoservizi Tuscia per il lotto ovest, ma Roma Tpl continua ad operare sulle strade romane.

Affiancamento di 300 giorni

La gara prevedeva un periodo di affiancamento e transizione tra il vecchio gestore ed i nuovi di circa 300 giorni anche se l’amministrazione e gli operatori vorrebbero ridurre, e di molto, la durata di questo interregno. Fino a quando il passaggio non sarà completato i lavoratori continueranno a dipendere da Roma Tpl, consorzio privato formato dal consorzio Cotri, a sua volta composto da Troiani, Sap e Mauritius, e da Umbria Mobilità. Il contratto era scaduto dal 2020 ma solo a fine 2023 si è arrivati ad assegnare, tramite gara, il servizio .

Stipendi in ritardo

Per l’erogazione degli stipendi la procedura è piuttosto semplice. Il Campidoglio “gira” i soldi a Roma Tpl che, poi, paga i salari. “Siamo alle solite – scrive il sindacato Usb in una nota - i lavoratori della Roma Tpl e consorziate, oggi 13 febbraio, ancora non hanno percepito lo stipendio, problema ricorrente a cui non si riesce a trovare una soluzione. Se da una parte l'assessorato comunica di essere in regola con i pagamenti, di fatto i lavoratori non vedono un soldo. Da anni, come USB, chiediamo di applicare la surroga, come stabilito dal codice degli appalti, ma forse non interessa la problematica di questi lavoratori e delle loro famiglie”. Si chiede, in sintesi, che sia il Comune di Roma a pagare direttamente i lavoratori, girando il resto dei fondi solo successivamente a Roma Tpl. Del resto non è la prima volta che si verifica questa situazione visto che già in passato c'erano state proteste per i mancati stipendi.

Nuovo gestore

La speranza è che con il nuovo gestore le cose possano cambiare. Nei prossimi mesi, infatti, ci sarà il trasferimento dei lavoratori in capo ai nuovi soggetti che gestiranno le linee periferiche della Capitale. La Troiani ha già iniziato alcune interlocuzioni anche se, sottolinea Frullo, “l’Usb non è stata ancora chiamata ai tavoli. Questo non è giusto visto che rappresentiamo un centinaio di lavoratori interessati dal cambio appalto”.

“L'appalto è stato assegnato a "nuovi gestori", dividendo in lotti, ma i problemi non cambiano – attacca l’Usb - il sindaco si è fatto una bella passerella davanti ai nuovi bus acquistati dal privato, per altro bus che si vedono poco in giro per le periferie, ma adesso che i lavoratori sono senza stipendio non viene a supportarli. Un segnale che il sindaco, forse, preferisce stare dalla parte delle aziende. Questo è il funzionamento delle aziende private del trasporto pubblico locale a Roma e in Italia: in questo modo si creano ancor più disservizi nei confronti dell'utenza”.

Il futuro del servizio

In realtà il Campidoglio punta molto sui nuovi gestori e sul rinnovo del parco mezzi. In una recente audizione in commissione mobilità, parlando dei nuovi collegamenti tra Mezzocammino e Spinaceto, il dipartimento mobilità di Roma Capitale ha definito Roma Tpl “non affidabile” per quanto riguarda l’efficiacia del servizio offerto all’utenza. “Le cose stanno cambiando in maniera positiva – aveva detto l’ingegnere del dipartimento, Luca Gullotta - ma ancora scontiamo un sistema di poche certezze che ha caratterizzato il servizio di bus periferici in questi anni”.