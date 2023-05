VIDEO | Finalmente Starbucks a Roma. Inaugurato il primo store nel cuore della Città Eterna

Dopo i tanti annunci ora è realtà. Sturbucks arriva nel cuore della Città Eterna con il suo primo negozio nel centro storico, a pochi passi da Montecitorio. Porte aperte al pubblico da domani, giovedì 11 maggio, mentre dalla prossima settimana verranno aperti i due punti vendita previsti all’interno della Stazione Termini.

Il colosso americano del caffè, con il marchio conosciuto ormai in tutto il mondo, è infatti deciso a conquistare la Capitale. “Dopo l’apertura di Milano abbiamo avuto tante sollecitazioni e finalmente apriamo nel cuore di Roma - spiega Vincenzo Catramone, general manager di Starbucks Italia -. Non solo caffè, ma anche un ambiente conviviale dove le persone possono studiare o lavorare, gustando magari anche i nostri prodotti gastronomici”.

Lo scorso aprile l’apertura all’interno dell’outlet di Castel Romano aveva creato una lunga fila di appassionati e curiosi. Ovviamente l’aspettativa è di poter superare quel successo.

Il negozio di Montecitorio, che creerà 35 nuovi posti di lavoro, ha una superficie di 200 metri quadrati dislocati su due piani, e 80 posti a sedere con vista sulla Camera dei deputati. I materiali scelti richiamano le tonalità cromatiche di Piazza Montecitorio. Il piano terra è l'area più vivace e dinamica, realizzata con marmi di travertino e tufo, tipici degli edifici della tradizione romana, dove i clienti possono ordinare il loro food&beverage preferito, per degustarlo nei due piani dello store in comode sedute circondati da artworks alle pareti. Il piano superiore è stato progettato con una palette di colori più tenui e offre uno spazio più tranquillo per godere dell'esperienza più tradizionale di Starbucks.