Starbucks e i rifiuti abbandonati fuori dal locale a Prati. Multa da 300 euro e la rabbia del I municipio

Trecento euro di multa. Tanto è costato a Starbucks di via Cola di Rienzo l'abbandono di rifiuti differenziati fuori dal locale. Un caso esploso sui social, grazie ad una foto impressionante pubblicata sul gruppo di quartiere di Prati - Trionfale, e che ha visto il pronto intervento del I municipio. A dare conferma a RomaToday della sanzione è l'assessore ai rifiuti del I municipio, Stefano Marin che spiega come "già nella mattinata di sabato, si era presentata la stessa situazione e l'esercizio commerciale era stato bonariamente invitato a seguire la procedura, evitando questi accumuli assurdi".

In pratica nell'appalto per la differenziata è previsto che gli esercizi commerciali possano chiamare, laddove si presenti la necessità, la ditta che nel giro di un'ora interviene. "La ditta incaricata passa due volte al giorno e ogni locale ha il numero per sollecitare ulteriori passaggi", spiega ancora Marin. Una procedura che Starbucks non ha però evidentemente rispettato, senza neanche pensare di recarsi al vicino cassonetto per smaltire quantomeno una parte dei rifiuti accumulati.

La foto, postata da una cittadina, ha indignato e scatenato una valanga di commenti, tra i quali quello di Renato Sartini, consigliere di maggioranza della Lista Civica Gualtieri Sindaco e vice presidente della commissione speciale "rifiuti, ciclo rifiuti, cambiamenti climatici, transizione ecologica”: "Trovo davvero incredibile che si possa fare una “discarica a cielo aperto” stando a guardare. Soprattutto quando, con molta probabilità, non è difficile in questo caso individuare chi ha fatto cosa. Facendolo tutti i giorni".

La foto ha soprattutto fatto scattare l'intervento degli ispettori Ama. Giunti sul posto è arrivata la multa: "300 euro che speriamo diventino un monito. Grandi aziende come Starbucks devono essere un esempio per Roma e non possono rendersi protagonisti di comportamenti che la nostra amministrazione punta a combattere. Lavorano tanto, hanno il locale e siamo felici di tutto questo. Non posso approfittarsi così della città, macchiandone l'immagine".

La presidente del I municipio, Lorenza Bonaccorsi, in linea con il suo assessore promette ulteriori controlli in via Cola di Rienzo e aggiunge: "Sanzionare era il minimo. Da parte mia nella giornata di lunedì ho intenzione di coinvolgere l'azienda nella vicenda, rappresentando tutte le mie personali lamentele. Non ci si può approfittare così di Roma". Da regolamento, dopo la terza sanzione il locale rischia la chiusura.