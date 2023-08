Partite all’Olimpico, sino a maggio viabilità rivoluzionata. Tutti i divieti

Ripartito il campionato, e con un’intera stagione sportiva davanti, cambia la viabilità in zona stadio Olimpico. Dal 20 agosto, e sino al 27 maggio 2024, in occasione di tutti gli eventi sportivi ospitati all’Olimpico, saranno adottate modifiche finalizzate a ottimizzare la circolazione in zona.

Divieto di transito e sosta

Sino al 27 maggio 2024, scatteranno dunque divieti di transito e di sosta in diverse vie e piazze nei pressi dell’Olimpico. Nello specifico, viene istituito il divieto di transito in piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano-via Alberto Blanc -via Tommaso Tittoni-via Paolo Boselli-viale della Macchia della Farnesina-largo Ferraris IV-Ponte Duca D'Aosta e bia Edmondo de Amicis in occasione di particolari eventi, d'intesa con il dirigente dei servizi di ordine pubblico.

Il divieto di fermata scatta invece in via Morra di Lavriano compresa l'area di parcheggio tra lungotevere Federico Fellini, via dei Gladiatori e via di Prato Falcone-Piazza Lauro de Bosis compresa area di parcheggio fronte piscina, fronte Università degli studi di Roma e fronte Coni-Piazzale della Farnesina compresa area di parcheggio tra viale Paolo Boselli e viale dei Giusti della Farnesina e tra viale Antonino di San Giuliano e viale Giusti della Farnesina-via Alberto Blanc-via Tommaso Tittoni-via Paolo Boselli-viale della Macchia della Farnesina-piazzale Maresciallo Diaz nell'area compresa tra via Paolo Boselli e lungotevere Maresciallo Diaz, nell'area di parcheggio di via Salvatore Contarini compresa tra via Paolo Boselli e viale dei Giusti della Farnesina e nell'area di via Mario Toscano compresa tra viale dei Giusti della Farnesina e viale Antonino di San Giuliano-lungotevere Maresciallo Diaz tratto tra Ponte Duca d'Aosta e viale Antonino di San Giuliano-via Mario Toscano-via Salvatore Contarini-largo Ferraris IV-viale dello Stadio Olimpico-Viale Edmondo de Amicis con istituzione del senso unico di marcia per i veicoli con direzione e verso da via della Camilluccia a piazzale delle Stadio Olimpico-via del Campeggio-piazzale dello Stadio Olimpico-Lungotevere Federico Fellini-Lungotevere Maresciallo Cadorna-viale Antonino di San Giuliano-via Giuseppe Volpi-via Colli della Farnesina compresa area di parcheggio tra via Colli della Farnesina e viale Antonino di San Giuliano-Ponte Duca D'Aosta-viale dei Gladiatori nel tratto compreso tra via Roberto Morra di Lavriano e piazzale Maresciallo Giardino.

In occasione degli eventi sportivi gli spettatori muniti di biglietto potranno posteggiare nelle aree parcheggio delocalizzate "Clodio" e "XVII Olimpiade". Cinque ore prima dell'inizio delle partite, dunque, deve essere completato lo sgombero di viale della XVII Olimpiade, via Austria, via Belgio,via Svezia, via Norvegia e via Dorando Pietri, piazzale Clodio e largo Livatino. Infine, per consentire il deflusso degli spettatori dallo stadio, scatterà il divieto di transito in lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto con direzione e verso dall'intersezione con viale Antonino di San Giuliano fino a piazza Lauro de Bosis; in viale Paolo Boselli, in direzione di lungotevere Maresciallo Diaz; in via del Foro Italico, carreggiata direzione via Salaria, è invece istituito l'obbligo di proseguire diritto all'intersezione con la rampa di uscita per Viale Antonino di San Giuliano.

Misure eccezionali per necessità di ordine pubblico

Nelle situazioni in cui si rendesse necessario per questioni di sicurezza, potrebbero inoltre scattare divieti di transito anche in:

- Lungotevere Federico Fellini e lungotevere Maresciallo Cadorna, con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico;

- Via Morra di Lavriano;

- Ponte Duca D'Aosta;

- Piazza Lauro de Bosis;

- Viale Angelico, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale Giuseppe Mazzini e Piazza Maresciallo Giardino, con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico-autorizzati, e dei veicoli provenienti da piazzale Maresciallo Giardino;

- Circonvallazione Clodia, nel tratto compreso tra piazzale Clodio e piazza Maresciallo Giardino con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, autorizzati e dei veicoli provenienti da piazzale Maresciallo Giardino;

- Lungotevere della Vittoria, nel tratto compreso tra piazza del Fante e piazza Maresciallo Giardino con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, autorizzati e dei veicoli provenienti da piazzale Maresciallo Giardino;

- Lungotevere Guglielmo Oberdan, nel tratto compreso tra Monte Grappa e piazza del Fante con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, autorizzati e dei veicoli provenienti da piazza del Fante;

- Via Filippo Corridoni, nel tratto compreso tra piazza Bainsizza e piazza Maresciallo Giardino con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico e autorizzati.