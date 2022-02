Giornata contro lo spreco alimentare: le iniziative a Roma, da Sant'Egidio a Campagna Amica

Sabato 5 febbraio sarà la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e la Comunità di Sant'Egidio promuove una raccolta straordinaria di generi alimentari nei mercati, esercizi commerciali e catene di grande distribuzione.

L'iniziativa dell'associazione si basa sull'aumento della povertà e delle disuguaglianze, causato dall pandemia: "In Italia da marzo 2020 a oggi sono stati distribuiti oltre 500mila spese solidali e 1 milione di pasti nelle mense", fa sapere Sant'Egidio. Per questo lo spreco di cibo è un fenomeno da combattere.

La "food policy" di Roma Capitale

Lo ricorda anche Sabrina Alfonsi, assessora all'Ambiente e al Ciclo dei rifiuti del comune, annunciando la nuoca "food policy" di Roma Capitale: “Prima di Natale – spiega - è stata predisposta la determinazione dirigenziale che individua le agevolazioni sulla Tari per ridurre lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione e le modalità di certificazione del cibo raccolto, dando finalmente attuazione alla delibera 116/2020. Sapere che ogni anno in Italia, su stime Coldiretti, ogni cittadino sprechi quasi 70 kg di cibo all’anno ci fa capire ancora quanto lavoro, anche da un punto di vista culturale dobbiamo mettere in campo. Recuperare il cibo non solo ha un valore economico ma, forse più importante, ci regala una valore della relazione tra il donatore e il donatario” conclude l’assessora.

Dove portare e dove ricevere cibo a Roma

Di seguito l'elenco di punti organizzati da Sant'Egidio dove verrà raccolto cibo nella giornata di sabato 5 febbraio:

Conad piazza Balsamo Crivelli a Casal Bruciato, dalle 10 alle 13

Carrefour di largo Loria, Tormarancia, dalle 10 alle 13

Nei seguenti punti, invece, vengono distribuiti generi alimentari a famiglie in difficoltà:

Piazzale Adenauer 1, Eur, dalle 10 alle 12.30 (pasti per persone senza dimora)

via Nomentana 349, Nomentana, dalle 9 alle 12

via Luigi Lablache 32, Serpentara, dalle 10 alle 12.30

via dell'Archeologia 74, Tor Bella Monaca, dalle 9 alle 11.30



Piazza dei Consoli 17, Tuscolano, dalle 9 alle 12

Campagna Amica al Circo Massimo

Campagna Amica, invece, per aiutare gli italiani a contenere gli sprechi la cucina degli avanzi dalle tradizioni contadine nelle diverse regioni, sarà protagonista negli agriturismi e nei mercati di sua competenza a partire dal mercato di Campagna Amica in via San Teodoro 74 al Circo Massimo, dalle ore 9,00 di sabato 5 febbraio. L'elenco degli appuntamenti è sul sito www.campagnamica.it.