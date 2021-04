Spostamenti tra regioni, cos'è e come funziona il "pass"

Torna la possibilità di spostarsi tra regioni gialle dal 26 aprile, ma c’è anche una novità per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni rosse e arancioni nel piano del governo per le riaperture dell’Italia.

Nella conferenza stampa di venerdì il premier Mario Draghi ha infatti confermato che "saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni gialle" e che "con un certificato si potrà andare anche nelle regioni arancioni e rosse". E dunque, di che tipo di certificato parla il premier?

Spostamenti tra regionie, cos'è il pass

Il governo spiega che "per andare in Regioni di diverso colore si prevede la sussistenza di una fra le seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test Covid-negativo in un arco temporale recente, avvenuta guarigione da Covid".

Quando si parla di "certificato" o di "pass", dunque, si intende la certificazione di una di queste tre condizioni: avere ricevuto il vaccino, avere eseguito un test (tampone molecolare o rapido non è ancora chiaro) con risultato negativo nelle ore precedenti allo spostamento, o essere guariti dal coronavirus.

Il Comitato Tecnico Scientifico sta ancora studiando come rendere concreto il provvedimento in vista del 26 aprile, giorno in cui è stata fissata la prima fase della ripartenza con una "zona gialla rafforzata".

È comunque probabile che per i primi tempi - magari in attesa di una banca dati o di un certificato elettronico - sarà sufficiente portare con sé il certificato che viene rilasciato dal centro vaccinale una volta ricevuta la dose di vaccino, il documento in cui si indica l'esecuzione del test e l'esito o il certificato di avvenuta guarigione che può rilasciare la Asl o il medico di famiglia.