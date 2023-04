Gli sposi in metro scatenano l'ironia: "Si sono conosciuti sulla banchina aspettando il treno"

Una coppia in abiti da sposa sulla banchina della stazione metro di Termini, lui in completo elegante, lei in abito bianco scintillante, sulle loro teste l’avviso dell’arrivo del treno per Laurentina. Una scena che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei presenti, e che è finita anche sui social scatenando una valanga di commenti ironici.

La foto è stata condivisa qualche giorno fa sulla pagina Instagram @ultimiromanticicrew, e ha impiegato pochissimo tempo a diventare virale, come detto, soprattutto per la pioggia di commenti sulla (scarsa) efficienza del trasporto pubblico cittadino.

"Sono lì da 10 anni. Si sono conosciuti. Visto che non passava la metto si sono sposati!", scrive un utente, cui fanno eco decine di altri: "In realtà si erano conosciuti sulla banchina, ma nel frattempo che aspettavano la vita è andata avanti", e ancora "Se arrivano in ritardo alla cerimonia sappiamo il motivo". Ironia a parte, un'immagine che dimostra - come sottolineato anche da The Roman Post, che ha rilanciato la foto - che "la metro di Roma è un posto straordinario".