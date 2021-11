Alla Sapienza uno spazio di ascolto autogestito dai ragazzi per le comunità transfemministe e Lgbtqia+

Gli studenti dell’Università La Sapienza hanno inaugurato lo “Sportello deGenere”, uno spazio di aiuto e di ascolto per le comunità Lgbtqia+ e per quelle trasnfemministe. Un’idea partorita dal collettivo “Prisma” che ha allestito lo sportello, autogestito dagli stessi ragazzi, presso lo studentato di via Cesare De Lollis, all’interno di “De Lollis Underground”.

"Uno sportello autogestito e destinato agli studenti e non solo - commenta Thomas del collettivo ‘Prisma’ -. Chiunque ne abbia l'esigenza può venire allo sportello, fare degli incontri di ascolto psicologico ed essere poi eventualmente reindirizzato ad altre strutture”. Questo spazio, infatti, può contare su una fitta rete di collaborazioni con altri servizi di consulenza, per far sentire ancora più tranquillo chi vi si presenta. “Abbiamo creato una rete cittadina di reindirizzamento verso altri servizi di supporto psicologico - commenta Fede del collettivo ‘Prisma' -, come per esempio il servizio di consulenza '6 come sei' della Sapienza, l'associazione 'Libellula' ed altre associazioni di sostegno psicologico”.

I recenti fatti di cronaca, come per esempio l’affossamento del Ddl Zan, sono tra le cause della scelta di creare questo spazio di ascolto.

"Basta vedere cosa succede al di fuori di questo sportello per comprendere la situazione che viviamo come comunità - risponde Thomas -. Siamo in un paese che non smette di ricordarci quanto il fascismo, il cattolicesimo e il bigottismo ci opprimono e pervadono ogni pezzo della nostra cultura. Dalle discussioni delle ultime settimane, che hanno portato all'affossamento del Ddl Zan, alle continue violenze che viviamo sui nostri corpi, giorno dopo giorno, anche all’università. Non esiste una rete antiviolenza degna di questo nome a Roma: i consultori sono completamente definanziati e svuotatati del loro senso politico e il supporto psicologico risulta quasi inesistente. Il percorso che una persona trans è costretta ad avviare per la propria affermazione di genere ed autodeterminazione è ancora violento, transfobico e costoso. Lo stesso si riflette alla 'Sapienza' dove, per accedere alla carriera alias, viene ancora richiesto il possesso di una diagnosi di disforia di genere. Insomma, i problemi e le violenze sono tante, le soluzioni che ci vengono proposte inesistenti. Lo 'Sportello deGenere' si propone come soluzione”.

Lo sportello è aperto il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 17, per informazioni si può contattare il numero 3272076501, o scrivere a sportellodegenere@gmail.com.