A Roma apre uno sportello di assistenza per la richiesta dell'Assegno di inclusione

Dall'inizio di gennaio 2024 le famiglie in maggiore difficoltà economica non avranno più accesso al Reddito di Cittadinanza, ma beneficeranno di un nuovo contributo chiamato Assegno di inclusione. Un minimo di 480 euro al mese, per un massimo di 18 mesi, riconosciuti a chi prende parte ad un percorso formativo e di accompagnamento al lavoro. Per questo motivo, Nonna Roma e la Cgil Roma hanno inaugurato uno sportello di assistenza dedicato alla questione.

Uno sportello per chi fa domanda per l'Assegno di inclusione

Nonna Roma è una delle realtà associative che da mesi si batte per l'istituzione di un reddito di cittadinanza vero, allo scopo di ampliare e rafforzare la misura messa in cantina dal governo Meloni. In vista dell'erogazione del nuovo strumento di assistenza alle famiglie più vulnerabili, cioè l'Assegno di inclusione, è stato aperto uno sportello di assistenza dedicato a chi vorrebbe inoltrare domanda, ma non riesce a districarsi nelle maglie della burocrazia.

Perché è nata la campagna "Ci vuole un reddito"

"La scelta del governo - spiega Nonna Roma - penalizza le fasce più povere, riducendo la platea dei beneficiari e l'importo destinato. Una scelta insufficiente e restrittiva rispetto alle vere esigenze di contrasto alla povertà. La misura è a rischio flop". I numeri emersi fino ad oggi, infatti, sono in contrasto tra loro. Secondo quanto riferiscono dalla campagna "Ci vuole un reddito", il ministero del Lavoro al momento riferisce di 145mila domande inoltrate (si poteva fare dal 18 dicembre), l'Inps riporta il numero di 340mila domande, mentre la ministra Marina Elvira Calderone (politiche sociali) ha alzato l'asticella a 400mila: "Ma la platea di beneficiari dovrebbe arrivare a 900mila in tutta Italia", contestano coloro che chiedono il ritorno al RdC.

Dove si trova lo sportello

"In questi mesi le nostre organizzazioni - conclude Nonna Roma - si sono battute per la difesa di un reddito minimo e partecipato a tutte le iniziative che propongono strumenti analoghi o migliorativi del Reddito di Cittadinanza a difesa delle famiglie più povere. Per questo motivo Nonna Roma e la CGIL Roma e Lazio, tramite il Patronato INCA CGIL, promuovono uno sportello dedicato alle richieste di Assegno di Inclusione che si terrà in via Palmiro Togliatti 979, nella sede dell’associazione Nonna Roma, e presso la sede Cgil di Primavalle (via Michele Bonelli 8)".

Cos'è e a quanto ammonta l'Assegno di inclusione

L'Assegno di inclusione è una misura economica (minimo 480 euro) che viene corrisposta mensilmente, per un massimo di 18 mesi, a chi ha nel proprio nucleo familiare almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno 60 anni di età o in condizioni di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari. Ovviamente l'ISEE certificato del nucleo richiedente deve essere particolarmente basso: 9.630 euro massimo. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.