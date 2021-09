Spid gratuito in 5 minuti negli Ipercoop di Roma Casilino ed Euroma2 a partire dal 12 ottobre

Prenotazioni già attive a partire da oggi al numero 800.401.622 per soci, clienti e dipendenti. Si potrà usufruire del servizio in maniera gratuita dal 12 ottobre al Roma Casilino, mentre dal 29 ottobre all’Euroma2.

Nell’Ipercoop di Roma Casilino e in quello di Euroma2 sarà possibile attivare lo Spid in maniera semplice e gratuita. Le prenotazioni per clienti, dipendenti e soci sono già effettuabili a partire da oggi chiamando il numero verde 800.401.622. Le postazioni fisiche per l’attivazione, invece, saranno operative dal lunedì al sabato, a partire dal 12 ottobre per l’Ipercoop di Roma Casilino e dal 29 ottobre per l’Ipercoop di Euroma2.

Unicoop Tirreno metterà a disposizione il suo personale e i suoi spazi per dare una mano a tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di attivare l’identità digitale, o che abbiano riscontrato difficoltà con le procedure. Lo Spid, come ormai noto, sarà obbligatorio dall’1 ottobre per accedere ai servizi online, assieme alla Carta d'identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Sarà possibile attivare il Sistema pubblico d'identità digitale sia attraverso la procedura veloce (con durata di circa 5 minuti, previa registrazione online), sia attraverso la procedura completa, che prevede una tempistica massima di 30 minuti.

“La Cooperativa, in linea con i suoi valori e principi, è da sempre impegnata a fornire a tutti le medesime opportunità - commenta il vicepresidente di Unicoop Tirreno Massimo Favilli -. Per questo abbiamo messo a disposizione punti vendita e personale dedicato per supportare clienti, dipendenti e soci, sia giovani che in special modo anziani, nell’attivare questo importante servizio digitale, necessario per affrontare le necessità di tutti i giorni”. L’iniziativa nasce dall’accordo tra Coop Italia e Namirial, il fornitore che operativamente permette l’apertura dello Spid e ospita le identità digitali.