Spiagge e laghi, rimossi più di 10 tonnellate di rifiuti nel Lazio

Legambiente: "In un periodo delicato come quello che sta attraversando il Paese, è fondamentale lanciare un messaggio di speranza e futuro sostenibile alle nuove generazioni e non solo"

Con Spiagge e Fondali Puliti, la campagna di volontariato organizzata da Legambiente per la pulizia dei litorali alle porte della stagione balneare, sono state raccolte 10 tonnellate di rifiuti con tanti appuntamenti in tutto il Lazio, lungo il litorale come su laghi e corsi di fiumi.

Grande impatto positivo per tutte le iniziative, come quella di oggi, nel cuore della Capitale, per l’evento organizzato da Legambiente Lazio con oltre 200 volontari di EY, durante il quale sono state rimossi i rifiuti lungo il Fiume Aniene all’altezza del Ponte delle Valli, in collaborazione con l’Ufficio di Scopo dei Contratti di Fiume della Regione Lazio e con il patrocinio di RomaNatura, ente che gestisce la Riserva della Valle dell’Aniene. Sulle sponde dell’Aniene, oltre ai tanti volontari, hanno partecipato infatti Maurizio Gubbiotti presidente di RomaNatura, Cristiana Avenali responsabile Contratti di Fiume della Regione Lazio.

“Il volontariato è ritornato a colorare il Lazio, con olio di gomito e voglia di migliorare i territori. Grazie a tutti i nostri circoli che si sono prodigati nelle iniziative e ai numerosi ambientalisti attivi in questo enorme lavoro: oggi spiagge, fondali, fiumi e laghi sono più puliti”, dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio. “Inoltre, con l’appuntamento sulle sponde romane dell’Aniene, le pulizie hanno riguardato anche il cuore della Capitale grazie all’impegno dei lavoratori di aziende che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo libero per riqualificare i territori. Nelle prossime settimane la campagna proseguirà con altri appuntamenti, affinché il nostro mare possa essere alleggerito dall’enorme peso di una gestione dei rifiuti insufficiente e dallo smaltimento illecito”.

Commenta Massimo Antonelli, CEO di EY in Italia e MED Regional Managing Partner: “Prosegue l’impegno di EY nei confronti delle tematiche ambientali e sostenibili: dopo aver costruito un’azienda plastic free, continuiamo a costruire un Better Working World anche attraverso la collaborazione con Legambiente che vede in campo anche quest’anno oltre 200 volontari. In un periodo delicato come quello che sta attraversando il Paese, per noi è fondamentale lanciare un messaggio di speranza e futuro sostenibile alle nuove generazioni e non solo”.

La partecipazione di EY a Spiagge e Fondali Puliti si è concretizzata oltre che a Roma anche a Bari, in collaborazione con il circolo Eudaimonia e a Milano in collaborazione con Fondazione Legambiente Innovazione dove la pulizia è stata realizzata sulle sponde del fiume Lambro. Tutte queste azioni rientrano all’interno del più ampio progetto #betterWorld che ha visto Legambiente e EY impegnate nel 2020 e che è stato esteso anche al 2021.

All’evento, oltre ai tanti volontari di EY, hanno partecipato anche gli scout del gruppo AGESCI Roma 84 della parrocchia San Ponziano e tante persone che si sono unite al gruppo.

Per garantire il corretto ritiro e conferimento dei rifiuti raccolti, gli eventi di Roma e Ostia sono stati realizzati in collaborazione con Ama Spa.