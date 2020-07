Spiagge in città, fervono i preparativi per gli "Stabilimenti urbani": arrivano sdraio e ombrelloni

Le sdraio e gli ombrelloni sono stati sistemati. Poi sarà la volta dei gazebo, le sedie ed i tavolini. Fervono i preparativi per allestire gli stabilimenti urbani che la Sindaca ha deciso di mettere a disposizione dei romani per l’estate del 2020.

I cinque stabilimenti urbani

Sono cinque le aree su cui l’amministrazione ha deciso di puntare. Si va da Villa Pamphilj nel Municipio XII al Centro Culturale Elsa Morante, nel Municipio IX. Il “Parco delle Canapiglie” è invece lo spazio individuato nel Municipio VI mentre per il IV si è puntato su via Gina Mazza, nel parco urbano di Aguzzano. In dubbio era rimasta la scelta della quinta “spiaggia urbana”. Il ballottaggio era tra due aree, una delle quali era il parco Tevere, su cui è in effetti partito un intervento manutentivo nei giorni scorsi. “L’area prescelta dovrebbe essere il parco Pino Lecce” ha invece fatto sapere l’ex minisindaco Mario Torelli.

L'allestimento in corso

Nei futuri stabilimenti urbani, intanto fervono i preparativi. “All’Elsa Morante questa mattina (28 luglio ndr) gli operai, lavorando sotto al sole, stavano sistemando gli ombrelloni e le sdraio - ha spiegato Maurizio Filipponi portavoce del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense - ho visto che l’area verde è stata anche sfalciata. Io spero che abbiano previsto anche uno spazio dove potersi dissetare e mangiare qualcosa. Perchè da tempo, nel centro culturale, non c’è più il bar”.

Cosa troveranno i romani

Le aree individuate dal Comune saranno organizzati in tre aree. Ci sarà uno spazio lounge, uno dedicato al relax ed anche uno destinato al fitness. Al riguardo Zetèma, società partecipata al 100% da Roma Capitale, si è messa alla ricerca di enti, associazioni ed aziende in grado di fornire specifici servizi. Nello spazio fitness, si legge nell’apposito bando, sono infatti previste “attività incentrate sul benessere psicofisico dell’individuo” come, a titolo esemplificativo, “lo yoga e altre discipline orientali - si legge sempre nell’avviso pubblico - il pilates, la ginnastica dolce, lo stretching, il Tai Chi, il Qi Gong”. I corsi, gratuiti, verranno articolati con lezioni a numero chiuso, nel rispetto delle normative sul distanziamento sociale pensate per contrastare il nuovo Coronavirus.

Le inaugurazioni previste

Per l’estate 2020 non ci sarà quindi soltanto Tiberis a disposizione dei romani. Per la spiaggia sotto ponte Marconi, intanto, si lavora all’allestimento. Terminerà nel volgere delle prossime 72 ore per consentire d’inaugurarla nel pomeriggio del 31 luglio. In anticipo, quindi, rispetto alle due precedenti edizioni. Gli stabilimenti urbani, da cronoprogramma, dovrebbero essere pronti ad accogliere i romani anche prima. Le attività erano infatti state annunciate dal 29 luglio al 26 settembre. Si corre quindi per rispettare una scadenza che, verosimilmente, potrà essere prorogata. Per slittare, eventualmente, a fine mese. In modo da aprire insieme a Tiberis.