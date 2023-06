Il liceo del centro rivuole indietro gli spazi, i genitori della scuola elementare replicano: "Mai stati vostri"

Giorni fa la comunità scolastica dell'istituto superiore magistrale "Vittoria Colonna", in pieno centro storico, ha lanciato una raccolta firme per chiedere all'ufficio scolastico regionale e alla Città Metropolitana di Roma Capitale la restituzione di alcuni spazi che, come sostenuto dalla dirigenza scolastica, erano stati concessi all'istituto comprensivo Virgilio, di cui fa parte la scuola primaria Trento e Trieste. Sull'argomento, RomaToday è stata contattata dall'associazione genitori della scuola d'infanzia che ha chiesto di poter replicare. Di seguito la loro ricostruzione dei fatti.

La replica dei genitori della scuola primaria alla petizione del liceo "Vittoria Colonna"

"Sono state riportate affermazione non corrette - affermano i genitori del plesso 'Trento e Trieste' - in quanto gli spazi che la dirigenza del Liceo Vittorio Colonna reclama hanno sempre fatto parte del Plesso dell’I.C. Virgilio, fin dalla sua istituzione nel marzo del 1923. Rappresentiamo una delle poche scuole primarie rimaste del Centro Storico e il plesso serve un bacino di utenza molto vasto, raccogliendo iscrizioni in diversi quartieri. All’interno del plesso Trento e Trieste è presente inoltre una scuola materna gestita da Roma Capitale".

"Quelle aule non sono mai state del liceo"

Per i genitori, gli spazi oggetto della rivendicazione del liceo non sono mai stati del "Vittoria Colonna": "Sono stati temporaneamente concessi allo stesso all’insorgenza dell’emergenza Covid - continua la nota - per permettere agli studenti il giusto distanziamento, come previsto dalla normativa allora in vigore, in forza di un accordo siglato tra l’amministrazione municipale, l’Istituto comprensivo Virgilio e il liceo Vittorio Colonna a dicembre 2020. Tale accordo prevedeva una scadenza fissata al 15 luglio 2021. Allo scadere dell’accordo il Liceo Vittorio Colonna non li ha restituiti e solo dopo incessanti trattative i bambini sono riusciti ad ottenere ciò che era loro". Nel dettaglio, gli spazi sono un'aula polifunzionale, due aule e i servizi igienici.

Nessun sottodimensionamento secondo i genitori

Nella petizione pubblicata dal "Vittoria Colonna" sulla piattaforma Change.org, si faceva riferimento ad un "sottodimensionamento" della scuola primaria, che a parere dell'istituto superiore non giustificherebbe il mantenimento degli spazi da parte della scuola primaria. Ma così non sarebbe, spiegano i genitori: "L’aula polifunzionale è regolarmente frequentata tutti giorni dai bambini a che la utilizzano per diversi tipi di discipline - rivendicano - come attività motoria, musicale e altro. Così come le due aule sono adibite ad attività didattiche (sala lettura e sala arte e disegno) e sono anch’esse frequentate quotidianamente dai bambini. Inoltre é errato affermare che tali spazi siano sovradimensionati rispetto alle necessità scolastiche. Non si capisce perché la richiesta di spazi laboratoriali sia legittima per il Vittorio Colonna, mentre sia considerata un sovradimensionamento per la nostra scuola elementare".

"Non è sottraendo spazi ai bambini che si risolvono i problemi"

I genitori della primaria solidarizzano con la comunità scolastica del "Vittoria Colonna", ma considerano fuorviante l'obiettivo contenuto: "Non è certo sottraendo spazi vitali ai nostri bambini - continuano - che potranno raggiungere l’obiettivo sperato, se non verranno fatti gli interventi di ristrutturazione che chiedono. Proponiamo loro di unire le forze per sollecitare gli enti preposti ad un intervento strutturale definitivo. L’Associazione condivide la necessità di una imponente opera di ristrutturazione dell’edificio, diretta non solo alla messa in sicurezza ma anche all’abbattimento delle barriere architettoniche, e da tempo si batte per ottenerla e in questo senso si sono spesi anche il preside Alessio Santagati, il consiglio d’Istituto e l’assessore all’edilizia scolastica del municipio I Alessandra Sermoneta, ma ad oggi sembra che nessuna decisione in sede tecnica e politica sia stata ancora assunta nonostante la presumibile esistenza di fondi del PNRR".

"Le scuole primarie sono baluardo per fronteggiare lo spopolamento del Centro Storico"

"Le scuole primarie del Centro Storico rappresentano un argine allo spopolamento dei quartieri centrali - si conclude la lettera - e alla turistificazione a cui stiamo assistendo. Non si tratta quindi solo di difendere la possibilità di poter fare attività motoria o artistica in luoghi adeguati, ma di fornire alla popolazione del Centro Storico un diritto di base che è anche un obbligo formativo. Sono già troppi i servizi per turisti e i b&b nella zona (alcuni addirittura presenti nello stesso edificio che ospita la scuola Trento e Trieste) e pensiamo che la presenza di questa scuola funga da baluardo alla definitiva trasformazione del Centro Storico in una vetrina per turisti".