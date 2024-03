Spazi per l'allattamento negli uffici di Roma Capitale: il progetto per supportare le neomamme

Spazi per l’allattamento e la cura dei neonati negli uffici aperti al pubblico di Roma Capitale. La proposta arriva dalla presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, prima firmataria di una proposta di delibera presentata insieme alle colleghe consigliere Michela Cicculli, Valeria Baglio, Nella Converti e Erica Battaglia.

Il progetto

“Tutte le strutture comunali, con il progetto 'Romeing in' – spiega Celli -dovranno allestire e attivare sale con fasciatoio, poltroncina e tavolino. Lo abbiamo già fatto nei mesi scorsi in Campidoglio, presso l’Aula Giulio Cesare, con lo spazio bebè per le consigliere mamme. Adesso vogliamo estendere tale servizio a tutte le cittadine che si trovano fuori casa”. La proposta punta a una diffusione capillare di baby pit stop, a disposizione di tutte le donne. “L’obiettivo – spiega Celli - è dare sostegno alla genitorialità e favorire l’allattamento materno in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, dell’Unicef e del ministero della Salute. Lo facciamo dunque con azioni concrete e di grande civiltà. Speriamo che, conclusi i vari passaggi formali, la proposta possa essere presto approvata e diventare realtà”. La Commissione Sport, benessere e qualità della vita, che si è riunita nella mattina di venerdì primo marzo, ha espresso parere favorevole alla proposta.

Lo spazio bebè vicino all’Aula Giulio Cesare

Come sottolineato da Celli, in un’area riservata nei pressi dell’Aula Giulio Cesare, è stato allestito lo scorso novembre uno spazio bebè a disposizione delle consigliere neomamme con poltroncine per l’allattamento e un fasciatoio per cambiare i piccoli. È presente, inoltre, anche uno schermo da cui è possibile seguire la seduta in corso, mentre si allatta.