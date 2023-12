Il centro di accoglienza si tinge d'Azzurro. La sorpresa di Spalletti ai senza dimora

Il centro di accoglienza notturna aperto dalla Comunità di Sant’Egidio due anni fa nella chiesta del Buon Pastore si tinge d’Azzurro. Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha visitato la struttura incontrando i volontari e gli ospiti.

La chiesa del Buon Pastore

La chiesa, già parte di un grande convento femminile dismesso da oltre 50 anni, attualmente offre a 16 persone senza dimora e in emergenza abitativa un letto comodo, biancheria pulita, un armadio e un comodino dove riporre i propri effetti personali.

Spalletti tra i senza dimora

“Sosteniamo la Comunità di Sant'Egidio nell'aiutare chi ha bisogno e queste persone ci restituiranno la felicità”, ha dichiarato Spalletti, che nei giorni scorsi ha diffuso un video-appello in favore della campagna solidale “A Natale aggiungi un posto a tavola” con il numero solidale 45586, nell'ambito del sostegno del presidente della FIGC Gabriele Gravina ai pranzi con i poveri della Comunità di Sant'Egidio.

A dare il benvenuto al CT Spalletti tanti giovani volontari e il presidente della comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo: “Il Buon Pastore è un approdo e un rifugio per quella che viene definita ‘povertà estrema’, ossia non avere un luogo dignitoso dove vivere. Ma è soprattutto un’occasione preziosa - ha sottolineato - per riprendere una vita migliore, perché qui non si trova solo un letto, ma anche amicizia, ascolto, fiducia e incoraggiamento, per lasciarsi alle spalle un passato difficile e ricominciare”.