Taxi, i sostituti alla guida protesteranno di nuovo in Campidoglio: "Gualtieri ci deve ascoltare"

Si posizioneranno fuori dal Campidoglio con un solo obiettivo: parlare col sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Un esercito di 900 lavoratori è pronto, giovedì 14 marzo, a riunirsi, a partire dalle 9:30, in un sit in di protesta davanti alla sede comunale. Sono i sostituti alla guida dei taxi, gli “invisibili” delle auto bianche che attendono, da anni, una licenza tutta loro. L’obiettivo della protesta, che segue quella dello scorso 9 novembre, è convincere Roma Capitale a pubblicare il nuovo bando per le licenze taxi a titolo gratuito e non oneroso. Un’ipotesi che, almeno finora, non è stata presa in considerazione dal Campidoglio.

Il nuovo bando

Anche di recente l’Antitrust è tornata alla carica contro il Comune di Roma. L’Agcm ha infatti bacchettato il Campidoglio per le poche licenze taxi in città, invitando nuovamente il sindaco Gualtieri ad aumentarle. Secondo i programmi di Roma Capitale, il nuovo bando taxi arriverà tra aprile e maggio. Quello che interessa di più i sostituti alla guida è sapere se sarà a titolo oneroso oppure no. Secondo le ultime indiscrezioni, ottenere una nuova licenza potrebbe costare anche 130 mila euro. Una cifra giudicata impossibile da sostenere per i sostituti.

I sostituti alla guida

“Abbiamo scritto migliaia di mail, abbiamo avuto incontri con l’assessorato ai trasporti del Comune di Roma e della Regione Lazio. Ci sono stati colloqui vari con altri esponenti politici. Alla fine, però, siamo rimasti soli” dice il Comitato sostituti alla guida. Parliamo di lavoratori inquadrati o con un contratto di gestione di ramo d’azienda o come dipendenti di cooperativa ma la loro figura è molto particolare. Non hanno, ovviamente, una licenza ma vengono chiamati a sostituire i titolari dei taxi nei casi in cui non possano svolgere il loro lavoro. Alcuni di loro fanno questo lavoro anche da 20 anni sognando, da tempo, di avere una licenza tutta loro.

Sit in

Visto che dal Campidoglio non sembrano esserci aperture, i circa 900 sostituti hanno deciso di riunirsi in sit in con un solo scopo, parlare col sindaco Gualtieri “che non conosce fino in fondo questa anomalia”, dice ancora il Comitato. Il paradosso, infatti, è che questi lavoratori avranno sicuramente tutti i titoli per partecipare al futuro bando per la concessione delle nuove licenze. Il problema è che in pochi, se non nessuno, hanno a disposizione i fondi per acquistare la licenza nel caso in cui, molto probabile, il bando sarà a titolo oneroso.

“Se avessimo avuto quei soldi non avremmo fatto i sostituti per tutti questi anni” dice un lavoratore a RomaToday dicendo, implicitamente, che l’avrebbero acquistata da altri tassisti. Non basta, in tal senso, anche l’idea di prevedere dei canali preferenziali per l’accesso al credito per i sostituti i quali, se vorranno acquistare la licenza, saranno costretti ad indebitarsi. “Attualmente nessuno di noi sarebbe in grado di ottenere un finanziamento così corposo. Siamo convinti che, come sempre accaduto, il bando debba essere fatto a titolo gratuito" sottolinea il comitato.

Roma senza taxi

I sostituti si dicono pronti a tutto, consapevoli ,forse, che questo potrebbe essere l’ultimo treno utile per cambiare la loro situazione lavorativa. “La verità è che a rimetterci sarà l’utenza – continua il Comitato a RomaToday – se il bando per le nuove licenze sarà a titolo oneroso verrà sicuramente impugnato, su questo non ci sono dubbi” il che si tradurrebbe, gioco forza, in un blocco della gara e, quindi, ad uno stop all’immissione di nuove auto bianche in città. “Facciamo sul serio – concludono – giovedì non ci muoveremo dal Campidoglio finchè non riusciremo a parlare col sindaco Gualtieri”.