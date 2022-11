La Smart in sosta selvaggia a viale Ippocrate spostata di peso dai passanti

Una smart grigia lasciata in sosta selvaggia accanto al dehors di un bar pasticceria, il traffico che si blocca e l'intervento di un gruppo di passanti per risolvere il problema. E' successo nei giorni scorsi in viale Ippocrate, II municipio, zona di locali per l'aperitivo, bar e librerie universitarie a pochi metri dalla Sapienza.

La scena, non insolita a Roma, è stata immortalata da un pedone con lo smartphone e ovviamente è finita sui social, condivisa dall'account Instagram di "Welcome to Favelas". Nei pochissimi secondi del video si vedono quattro persone, tutti uomini e di età anche molto diverse, che con un paio di sussulti riescono a spostare di qualche centimetro una Smart grigia in sosta selvaggia.

Un fenomeno, quello della sosta selvaggia, che non esclude nessun quadrante della Capitale, ma che in viale Ippocrate e nelle zone limitrofe crea più di un problema, soprattutto nelle ore di punta. Auto parcheggiate in doppia fila, lungo i numerosi dehors che occupano i marciapiedi o a fianco ai cassonetti dell'Ama, a volte alle fermate dell'autobus, su strade - come nel caso di viale Ippocrate - costituite da due sensi di marcia separati dai parcheggi a spina e da sparti traffico con alberature: un vero, potenziale, inferno. Un inferno che sempre più spesso si verifica nei weekend, quando i numerosi locali accolgono avventori da tutta Roma, non solo le migliaia di universitari che vivono nel quadrante.