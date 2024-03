Ladispoli, sospeso il dirigente scolastico che non aveva riammesso in classe il bimbo iperattivo

È stato sospeso il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Corrado Melone di Ladispoli in provincia di Roma. La decisione è stata presa dall’Ufficio scolastico regionale (Usr) del Lazio, a seguito dell'invio degli ispettori ad opera del ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, per il mancato reintegro in classe del bambino di sei anni sospeso perché iperattivo. Al posto del dirigente, l'Usr ha nominato un reggente.

La vicenda

La decisione di sospendere il bambino dalla scuola è dello scorso 26 febbraio. Al piccolo i medici hanno certificato un disturbo da deficit di attenzione con iperattività (Adhd) di tipo combinato "associata a marcata difficoltà della regolazione degli aspetti comportamentali e aggressivi". Il padre, una volta ricevuta la mail che comunicava la decisione del dirigente scolastico, si è rivolto a un avvocato e ha presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere di annullare la sospensione del figlio. Il 4 marzo è arrivata la risposta del tribunale amministrativo che ha disposto l’immediato reintegro in classe del bimbo con l’affiancamento di un insegnante di sostegno. Nonostante la decisione del Tar, il bambino non è stato reintegrato. Il ministro Giuseppe Valditara ha inviato a scuola, lo scorso 6 marzo, gli ispettori dell'Usr. Intanto, il 7 marzo, il bimbo, accompagnato dai genitori e dall'avvocato, è stato di nuovo riammesso a scuola.