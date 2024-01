Regole per i taxi di Fiumicino, scatta la protesta e l'ordinanza viene sospesa

L’ordinanza è stata sospesa ma verrà, a breve, ridiscussa. Del resto le novità presenti sono impattanti per i tassisti. L’Enac, il 21 dicembre 2023, aveva emesso un documento per regolamentare le fermate dei taxi e le corse da e per l’aeroporto di Fiumicino. Non solo. L’Ente Nazionale per l’aviazione civile disponeva anche alcune limitazioni per le auto bianche del Comune tirrenico. Dopo le proteste della categoria e l’intervento del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il provvedimento è stato sospeso.

Numero progressivo e corse obbligate

Per effettuare corse dall'aeroporto di Fiumicino, dove si sta portando avanti una vera e propria guerra all'abusivismo, tutti i taxi dovranno essere in possesso del numero progressivo che viene rilasciato entrando al parcheggio remoto di accumulo in via Antonino Zara o tramite device mobile a inizio turno. Verrà effettuata una pre-chiamata 50 minuti prima della chiamata effettiva e, in seguito, il tassista che ha accettato la pre-chiamata verrà destinato a uno dei due parchegggi di accosto di fronte T1 o al T3.

L’associazione passeggero – taxi presente ai parcheggi di accosto avverrà in maniera automatica tramite il sistema di gestione che assegnerà, tramite totem, ad ogni passeggero un tagliando con la licenza di un taxi in attesa ben evidenziata. Questa è una pratica per certi versi già esistente grazie ad un servizio sperimentale che già in passato aveva fatto storcere il naso agli autisti.

Questo comporterà l’impossibilità, per le auto bianche, di scegliersi le corse, pratica che aveva causato spesso le proteste di tanti utenti dell’aeroporto. Inoltre, entro marzo (ora con la sospensione la data slitterà), il conducente taxi dovrà presentare il QR code in possesso del passeggero assegnato del sistema di gestione alle colonnine di uscita dal parcheggio di accosto.

Il limite di 5 minuti

Sono diversi i punti caldi dell’ordinanza dell’Enac. Uno di questi riguarda il limite di 5 minuti entro i quali un taxi in “accosto” nei parcheggi dei Terminal dovrà uscire una volta che è uscita “la decima vettura registrata successivamente al suo ingresso”. In sintesi, quando un tassista arriva nello stallo di sosta e dieci suoi colleghi, arrivati dopo, sono ripartiti con i passeggeri a bordo, questo avrà 5 minuti di tempo per rimettersi in viaggio ed abbandonare il parcheggio. Chi violerà questa regola subirà il blocco, per 5 giorni, del “numero di corsa progressivo”, quello che serve, insomma, per poter caricare i clienti.

I tassisti di Fiumicino

L’ordinanza, però, è stata sospesa per le norme che erano state pensate per i tassisti con licenza nel Comune di Fiumicino, “discriminati” secondo il sindaco e le associazioni di categoria dal provvedimento dell’Enac. I taxi del litorale, infatti, avrebbero effettuato il parcheggio in accosto nei 18 posteggi lungo la viabilità “land side” aeroportuale solo per raccogliere corse verso Fiumicino stesso. Un provvedimento che, secondo sindaco e lavoratori, avrebbe lasciato nelle mani dei tassisti di Roma il monopolio delle corse verso la città eterna.

Il sindaco Baccini ha così contattato l’Enac che, pochi giorno dopo l’incontro col primo cittadino, ha sospeso la validità dell’ordinanza che verrà, quindi, rimodulata. “Attraverso un costruttivo dialogo con ENAC e ADR, siamo riusciti ad ottenere la sospensione dell'ordinanza al fine di rielaborarla, in modo attento, alle esigenze degli operatori locali. – dichiara il sindaco Baccini in una nota - i tassisti sono una componente essenziale del tessuto economico e l’obiettivo primario è la formulazione di un nuovo provvedimento che assicuri un trattamento equo, nel pieno rispetto delle legittime richieste degli operatori”.

“Siamo in attesa dell’uscita della nuova ordinanza che siamo certi, terrà conto delle esigenze di tutti gli attori presenti - sottolineano i sindacati Uri, Cgil, Uritaxi, Casartigiani, Comitato Spontaneo Taxi - Il sindaco di Fiumicino e l’assessore, Raffaello Biselli, si sono resi disponibili fin da subito, nel pieno delle festività natalizie, ad ascoltare le nostre istanze. Li ringraziamo unitariamente per il loro intervento”.

Tassisti in subbuglio

Questo è solo l'ultimo fronte di protesta dei tassisti di Roma e del Lazio. Il 23 gennaio le auto bianche sciopereranno per 24 ore per protestare contro le vecchie tariffe, comprese quelle per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, e contro gli Ncc. Continua, intanto, anche la battaglia contro l'Antitrust che aveva chiesto ai Comune di Roma, Napoli e Milano il rilascio di un numero maggiore di licenze. Il Campidoglio ne dovrebbe mettere a bando 1.000, con altre 500 stagionali.