Quindici ore senz'acqua a Fiumicino. Le zone e le vie interessate

Una serata ed un’intera mattinata c con il rubinetto a secco. È questo il rischio a cui vanno incontro i cittadini che, nella giornata del 26 e del 27 giugno, dovranno fare i conti con dei lavori di manutenzione straordinaria di Acea Ato2.

I giorni e le zone senz'acqua

Il disservizio interessa, in particolare, la fascia oraria che va dalle ore 21 di mercoledì 26 giugno alle ore 12 della giornata successiva. La sospensione del servizio idrico è prevista in alcune zone del Comune di Fiumicino, ad Isola Sacra, dunque sul confine con il municipio x, e nelle aree limitrofe. In queste zone si potranno verificare mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione.

Le strade con le autobotti

Per venire incontro alle esigenze degli abitanti che, per quindici ore, rischiano di restare senz’acqua, Acea ha previsto un rifornimento con le autobotti. I mezzi saranno a disposizione nelle seguenti strade:

• Via Trincea delle Frasche altezza civico 147

• Via di Villa Guglielmi (Fronte parco)

• Via della Scafa angolo con Via Coni Zugna

• Lungomare della Salute angolo Via delle Meduse

• Viale Danubio nel piazzale Casetta dell’acqua

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.