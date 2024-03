A Roma rischiano di saltare i soggiorni estivi per disabili

Le famiglie con persone disabili sono sul piede di guerra. Soprattutto quelle del quadrante est e sud-est di Roma. Il problema è lo stesso di un anno fa: le cooperative e le associazioni che gestiscono i soggiorni estivi per i propri utenti denunciano fondi insufficienti, disparità di gestione ed enormi ritardi nei pagamenti da parte dell'Asl Roma 2. Passi avanti, rispetto all'ultima volta in cui RomaToday si era occupata del tema, non ne sono stati fatti. E stavolta il rischio che salti tutto è concreto: "A queste condizioni non partiamo", fanno sapere i diretti interessati.

Soggiorni estivi per disabili a rischio

L'ultima commissione capitolina politiche sociali che ha trattato il tema è stata il 30 gennaio. A convocarla la dem Nella Converti, su richiesta delle consulte disabili municipali che tutelano gli interessi dell'utenza e della Legacoop Lazio, che insieme ad altre realtà sta soffrendo le modalità gestionali del servizio da parte dell'Asl Roma 2. Parliamo di sei municipi coinvolti, un milione e 300mila utenti in generale. Il più grande distretto sanitario della Capitale. In quest'area, che va da Pietralata all'Eur, ci sono 25 enti del terzo settore che organizzano soggiorni estivi per l'utenza con disabilità nel periodo che va da luglio a settembre. E potrebbero dire basta per il 2024.

Scontro tra Asl Roma 2 e cooperative

Come successo ad aprile 2023, quando le cooperative lamentavano di non aver ancora ricevuto il rimborso del 2022, di nuovo a marzo 2024 viene avanzata la stessa contestazione. E a questo si aggiunge il fatto che ogni Asl romana gestisce il servizio dei soggiorni e i rapporti con chi li organizza in maniera differente: la richiesta degli enti del terzo settore è che si "copi" dall'Asl Roma 1, ritenuta più virtuosa. Per esempio eroga il contributo in base a "pacchetti" all inclusive, che cambiano in base alla gravità della disabilità. La Roma 2, invece, paga ogni singolo servizio (alloggio, trasporto, operatori), chiedendo una precisa rendicontazione.

"Siamo ancora fermi al 2023"

“Siamo allo stesso punto dell’anno scorso - denuncia in commissione Anna Vettigli di Legacoop Lazio -. A novembre 2022 avevamo già iniziato a chiedere una interlocuzione con l’Asl Roma 2, era carica di promesse iniziali, ma poi erano usciti dei documenti che non rispettavano le rassicurazioni ricevute. La problematica lo scorso anno si è sbloccata solamente a giugno e abbiamo fatto partire i soggiorni. Erano state adeguate le tariffe e la questione si era parzialmente risolta, ma restano delle criticità. Gli enti gestori ormai fanno le agenzie di viaggio e per tutto il lavoro di coordinamento e gestione non è previsto compenso. Inoltre, Asl ha cambiato il sistema di rendicontazione, quindi quel minimo aumento che c’è stato è stato vanificato da questa richiesta. Solo adesso, in queste settimane, stiamo ricevendo l’acconto del 70% sul rimborso per il servizio 2023".

Il caso del IV municipio: "Allo stato attuale i nostri 70 utenti non partiranno"

A entrare ancor più nel dettaglio del problema è Sabina Dettori, responsabile dei soggiorni per la cooperativa "Nuove Risposte", che ha sede sulla Prenestina nel IV municipio: "Da quando riceviamo le domande di soggiorno fino alla conclusione degli stessi - spiega - svolgiamo un lavoro enorme, complesso, che non viene retribuito. Organizziamo i gruppi di utenti (cosa che un tempo faceva la Asl, poi ha smesso), in base alle esigenze dei singoli. Chiamiamo gli alberghi, li prenotiamo, noleggiamo i pullman per il viaggio, le attività ludiche durante il soggiorno. Per noi incide al 13% nel budget complessivo, lo abbiamo detto ufficialmente alla Asl, ma non ci viene riconosciuto. In tutto ciò dobbiamo anticipare sempre le spese, per poi vedere le fatture pagate dopo oltre un anno, come è successo nel 2023 e come sta succedendo adesso. Per fare un esempio: un albergo costa minimo 50 euro a utente, si faccia i conti su un gruppo di 20 persone. Solo per dormire sono mille euro. Aggiunga il trasporto, per il quale prima l'Asl riconosceva 850 euro all'andata e 850 euro a ritorno, adesso sono 850 euro omnicomprensivi. E poi bisogna pagare gli operatori. Ci lascia perplessi che tutto questo lavoro non venga riconosciuto". La "Nuove Risposte" si occupa di soggiorni estivi dal 2009: "Ma se non cambiano le condizioni quest'anno non si parte. D'altronde siamo a marzo, già è tardi per organizzarsi". E così 70 utenti potrebbero non andare in vacanza: "Ma ci sono realtà che ne hanno il doppio", chiosa Dettori.

E' gelo tra Comune e Asl

Anche il Comune e i municipi sono sul piede di guerra. Già nella primavera del 2023 l'assessorato alle politiche sociali di Roma Capitale aveva respinto le accuse di Asl di non aver adeguato i fondi riconosciuti per i soggiorni. Da quel momento in poi, inoltre, è iniziata un'interlocuzione - che ha visto coinvolta in primis la commissione politiche sociali - che a quanto pare non è arrivata a nessun risultato. Dopo la commissione del 30 gennaio, ci sarebbe dovuto essere un incontro tra Asl e cooperative ("entro 15 giorni", confermano i diretti interessati) ma a quanto risulta non c'è stato. Come non ci sarebbe stata risposta, da parte dell'azienda sanitaria, alle note inviate dalla stessa commissione per ricevere aggiornamenti sui passi avanti compiuti. A quanto pare, non ne è stato fatto nessuno. E i soggiorni estivi sono sempre più a rischio.