La risposta di Soka Gakkai: "Non siamo una setta. L'8xmille? Lo devolviamo per scopi umanitari"

Egregio Direttore Per conto dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, scrivo per manifestare il profondo disappunto e la costernazione per alcuni contenuti dell’articolo, a firma di Gabriele D’Angelo, “Sette, psicosette, satanisti. La mappa dell’occulto romano”, pubblicato su Roma Today lo scorso 8 febbraio. È inaudito che una confessione religiosa, a cui solo in Italia...

Il contenuto è riservato agli abbonati.