Soccorsi potenziati, il Lazio abbraccia i nuovi assunti. Nuovi mezzi per la protezione civile

Arrivano i rinforzi a Roma e nel Lazio per quanto riguarda la macchina dei soccorsi. Sono stati infatti presentati i nuovi assunti al Numero Unico per le Emegenze e presentati i nuovi mezzi. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha accolto i nuovi assunti del 112 e ha partecipato alla cerimonia di assegnazione dei pick-up alle organizzazioni di volontariato durante un incontro che si è svolto oggi pomeriggio presso la sede della Direzione Regionale Emergenza Protezione Civile e NUE 112, in via Laurentina. Ad accompagnare il presidente Rocca, il direttore della struttura, Massimo La Pietra.

Lo scorso 18 giugno ha preso servizio 28 operatori NUE112, i quali ora stanno frequentando l’ultima sezione del corso di formazione. I neo-operatori prenderanno servizio nelle due Centrali Uniche di Risposta NUE 112: quella di Roma e quella del Lazio. Sono stati poi assegnati i primi 11 pick-up al termine di un iter iniziato nel 2022 con la pubblicazione di una gara per la fornitura, mediante noleggio a lungo termine senza conducente, di 100 pick-up, per un importo totale di circa 3,5 milioni di euro per cinque anni.

A oggi è prevista l’assegnazione di 88 pick-up: i restanti andranno a soddisfare eventuali improvvise esigenze territoriali. I mezzi andranno poi «completati» con i moduli antincendio che saranno acquistati dalla Regione Lazio.

Nello specifico saranno assegnati 70 pick-up alle Organizzazioni di Volontariato associate ai 9 Coordinamenti già costituiti, e 18 pick-up alle Organizzazioni di Volontariato che non risultano, invece, associate ad alcun coordinamento, tra cui sono risultati assegnatari 7 Gruppi Comunali e il Servizio regionale soccorso alpino e speleologico.

Nel corso dell’evento di questo pomeriggio, il presidente Rocca ha poi visitato la Sala Operativa del Centro Funzionale Regionale, la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile e la Centrale Unica di Risposta NUE 112 di Roma; strutture operative cruciali per la gestione delle emergenze nella regione.

"Sono felice di salutare i 27 nuovi operatori NUE 112, assegnati alle due Centrali Uniche di Risposta di Roma e del Lazio. Presto se ne aggiungeranno altri in vista del Giubileo, per offrire un servizio all'avanguardia ai tanti pellegrini che giungeranno nella Capitale e nell'intera Regione. Abbiamo anche assegnato i primi 11 pick-up alle organizzazioni di volontariato per la protezione civile. Un dovere rispondere alle richieste delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile e garantire la sicurezza di tutti i cittadini del Lazio, nessuno escluso", ha dichiarato il presidente Francesco Rocca.