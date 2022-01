Sms con esito dei tamponi sballato, task force di 50 persone per gestire caos nella asl Roma 6

Un problema informatico alla base del disservizio che, per ore, ha mandato in tilt il sistema di comunicazione della asl Roma 6. Tra il 3 e il 4 gennaio, infatti, sono stati inviati erroneamente centinaia di sms con referti dei tamponi dichiarati "non attendibili". I test fatti nei drive in di Genzano, di Albano e Anzio - molecolari e rapidi - risulterebbero quindi inattendibili.

Molti cittadini, hanno infatti ricevuto una serie di sms anomali, prima con il risultato tramite di positività e poi di negatività. Non solo. Il messaggio di rettifica dell'errata comunicazione, infatti, sarebbe arrivato anche a chi è risultato negativo. L'azienda sanitaria, per fronteggiare l'emergenza, ha messo in piedi una squadra speciale: "A seguito delle problematiche nei sistemi informatici che da giorni hanno bloccato la visualizzazione dei referti dei tamponi rapidi e molecolari dei nostri laboratori sul portale regionale e al successivo guasto al programma di messaggistica massiva che ha causato errore nella trasmissione degli esiti, è stata attivata una task force di 50 persone per la gestione delle criticità".

Nella notte appena passata, la asl ha sottolineato di aver inviato un messaggio ufficiale con refertazione corretta per i tamponi eseguiti tra il 29 dicembre e il 3 gennaio ai cittadini intessati, mettendo a disposizione una casella di posta elettronica dedicata alla trasmissione dei referti (laboratorio.genzano@astroma6. it). Inoltre la asl ha creato creato una equipe di 15 persone che risponderà via mail ai cittadini inviando il file del referto e gestendo gli invii degli esiti pregressi alla data del 4 gennaio. Istituito anche un gruppo per la tempestiva trasmissione via mail dei tamponi antigenici eseguiti a partire dal 5 gennaio.

La asl ha anche rinforzato il Sisp aziendale che con una squadra dedicata di 30 operatori che contatterà tutti i pazienti positivi fornendo le adeguate indicazioni, i negativi, invece, potranno fare richiesta di esito alla mail dedicata. Contestualmente i tecnici informatici stanno lavorando ininterrottamente per il ripristino del sistema.

Ai servizi della asl Roma 6, si appoggiano i residenti dei comuni di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Monte Compatri, Nemi, Nettuno, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri.