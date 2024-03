Tiburtina è la zona più inquinata di Roma, ma i numeri sono in calo. Tutti i dati

Via Tiburtina è la zona più inquinata di Roma, seguita a distanza da Cinecittà e Preneste (allo stesso livello) e Fermi. Il dato emerge da uno studio condotto dall’università Lumsa che, sulla base degli open data forniti dall’Arpa Lazio, ha analizzato i livelli di PM10 a Roma dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, in 14 centraline: Preneste, Francia, Magna Grecia, Cinecittà, Ada, Tenuta del Cavaliere, Castel di Guido, Fermi, Bufalotta, Cipro, Tiburtina, Arenula, Malagrotta. Lo studio rientra nel progetto "The Smile project: Statistical modelling and inference to live the environment", coordinato dal professor Antonello Maruotti dell'università Lumsa.

I risultati dell’indagine

L’inquinamento atmosferico rappresenta un rischio per la salute, anche quella mentale. Per il PM10, in particolare, il valore limite giornaliero è di 50 milligrammi per metro cubo, che non deve essere superato più di 35 volte in un anno. La notizia positiva è che nel 2023 in nessuna delle 14 centraline è stato rilevato uno sforamento di questo limite. Ad avvicinarsi di più, però, è Tiburtina, che ha superato il limite 31 volte, guadagnandosi la maglia nera come zona più inquinata di Roma. Seguita da Cinecittà e Preneste (12 volte) e Fermi (11 volte). Il valore più basso si registra, invece nella centralina Ada, che ha superato il limite solo una volta in un anno.

Numeri in calo

Se si confrontano i dati del 2023 con gli anni precedenti, si nota come il numero delle volte in cui le centraline hanno superato i limiti giornalieri per il PM10 è in calo. Prendendo come esempio quella con performance peggiori, Tiburtina, si nota che nel 2019 il limite era stato superato 32 volte, nel 2020 46, nel 2021 37, nel 2022 35 e, infine, nel 2023 31. Dunque, fatta eccezione per il picco del 2020, si tratta di un trend in calo. Va sottolineato, però, che il dato del 2020, anno della pandemia e del lockdown, è il più alto nell’arco dei cinque anni in quasi tutte le centraline. “A prima vista, i dati del 2020 sono inaspettati, visto che, a causa del Covid, siamo stati in lockdown per lungo tempo – spiega l'università Lumsa in una nota -. Tuttavia, va ricordato che il PM10 raggiunge i valori più alti nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre. Nel 2020, il mese di gennaio fu particolarmente negativo e si registrarono i valori più alti del periodo oggetto di analisi; infatti furono imposti blocchi della circolazione per diversi giorni consecutivi, seppur con risultati modesti. Valori simili sono stati osservati nuovamente solo di recente a dicembre 2023, nonostante sia stato l'anno in cui la media di PM10 è stata la più bassa del periodo considerato, grazie a mesi di gennaio e febbraio particolarmente favorevoli”. A questo va aggiunto il fatto che i principali responsabili del PM10 sono gli impianti di riscaldamento, dunque caldaie, stufe e caminetti che utilizziamo nei mesi più freddi. Negli ultimi anni, però, a Roma gli inverni sono stati molto più miti rispetto ai precedenti e dunque è ragionevole pensare che proprio il minore ricorso agli impianti di riscaldamento abbia contribuito a far registrare valori più bassi nelle centraline della Capitale. Per quanto riguarda il 2020, il lockdown è iniziato a marzo, dunque nella coda dell’inverno, ed è probabile che i cittadini, essendo costretti in casa senza possibilità di uscire se non in caso di estrema necessità, abbiano utilizzato di più gli impianti di riscaldamento.

Il confronto con Milano

I dati di tutte le centraline di Roma, inclusa Tiburtina, sono ben al di sotto di quelli registrati a Milano, che è una delle città italiane con i livelli più alti di inquinamento. “Inoltre – prosegue la nota - la situazione smog non è minimamente paragonabile con quella di 20 anni fa, in cui il numero medio di superamenti era ampiamente oltre i 100 superamenti. Prendendo il valore massimo giornaliero osservato tra le diverse centraline sono oltre 40 i giorni con almeno una centralina che registra livelli superiori alla soglia. Ben lontano da quanto osservato nei primi anni 2000, ma comunque sono valori da non sottovalutare, soprattutto in alcune aree della città, Tiburtina in particolare. Il trend mostra comunque un miglioramento graduale della qualità dell'aria, seppur tali miglioramenti siano di entità sempre minore con il passare degli anni”.

L’effetto delle domeniche ecologiche

Lo studio ha anche analizzato l’impatto delle domeniche ecologiche nei livelli di inquinamento: “Non ci sono differenze statisticamente significative tra il pre e il post domenica ecologica; addirittura, in un numero limitato di casi, la settimana post domenica ecologica ha fatto registrare in media valori superiori a quella pre. Pertanto, la domenica ecologica ha un'importante valenza simbolica ed è un evento volto a sensibilizzare le persone verso le tematiche ambientali, ma non modifica sostanzialmente la situazione dell'inquinamento”.