Emergenza smog: c'è lo sciopero dei trasporti, ma il Campidoglio invita tutti a prendere i mezzi pubblici

La qualità dell’aria a Roma peggiorerà nelle prossime 48 ore. Così, per le giornate di mercoledì 24 gennaio e giovedì 25, il dipartimento prevenzione e risanamento degli inquinanti del Campidoglio ha emesso gli ormai consueti provvedimenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico. Peccato che sarà impossibile seguire alcune raccomandazioni

Smog fuori controllo

Nelle determina si legge che le “previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell’aria e della sua evoluzione fornite il 23 gennaio 2024 dall’A.R.P.A. Lazio” indicano, nell’arco di 48 ore, una “tendenza ad un aumento dei valori delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici, con il rischio di superamento dei relativi valori limite”: questo significa che se le cose non dovessero migliorare si potrebbe ricorrere anche a misure più drastiche. I presupposti, tra l’altro, non sono dei migliori. Proprio domani, mercoledì 24 gennaio, ci sarà lo sciopero del trasporto pubblico in tutta la città. Una situazione che costringerà molti romani, gioco forza, ad utilizzare l’auto privata.

Umorismo non voluto

Nella determina si scrive che risulta necessario, da parte della cittadinanza, “utilizzare modalità di mobilità sostenibile come, ad esempio, il trasporto collettivo e privato”. Peccato che, come detto, questo il 24 gennaio sarà quasi impossibile visto che i lavoratori del trasporto pubblico si mobiliteranno lasciando a piedi i pendolari.

Altre racocmandazioni

Tra le “raccomandazioni” alla cittadinazna ci sono il “moderare la velocità, mantenere spento il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso”. Si raccomanda poi di optare per “l’uso della bicicletta” o, ancora, andare “a piedi”. Direttive anche alla polizia locale, chiamata ad un controllo più capillare del territorio per “decongestionare la circolazione veicolare”. Verranno quindi intensificati i controlli negli itinerari di seguito riportati: