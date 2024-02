Emergenza smog: da undici giorni il Campidoglio invita ad andare a piedi o in bici, ma la qualità dell'aria continua a peggiorare

Forse i romani non lo sanno ma da circa dieci giorni dovrebbero andare in giro a piedi o in bicicletta. E se proprio non si può rinunciare ad un veicolo, i mezzi auspicabili sono quelli del trasporto pubblico o in sharing. Dopo gli effetti positivi dell’ultima domenica ecologica del 14 gennaio, a Roma si è tornati a respirare aria inquinata. Dal 21 gennaio, infatti, sono state firmate dal dipartimento ciclo dei rifiuti e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale ben dieci determinazioni dirigenziali, quasi una al giorno, che contengono diverse raccomandazioni alla cittadinanza “utili” a ridurre l’inquinamento. A quanto pare, però, nessuno segue questi consigli e la situazione, invece di migliorare, sta peggiorando.

Stato della qualità dell’aria

Ogni qual volta che le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell’aria e della sua evoluzione fornite dall’Arpa Lazio prevedono una “tendenza ad un aumento dei valori delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici, con il rischio di superamento dei relativi valori limite”, il Comune di Roma firma due documenti diversi. Uno per dire alla polizia locale di monitorare con maggiore attenzione alcune aree più a rischio della città per il "decongestionamento veicolare". L’altra, invece, è rivolta ai cittadini chiamati a dare il loro contributo per avere un’aria più pulita.

Raccomandazioni ai cittadini

Tra le “raccomandazioni” alla cittadinanza ci sono il “moderare la velocità, mantenere spento il motore se non necessario, curare la manutenzione periodica del veicolo in modo da garantire un corretto funzionamento del motore e del veicolo nel suo complesso”. Si raccomanda poi di optare per “l’uso della bicicletta” o, ancora, andare “a piedi”. Ovviamente, si incentiva l’utilizzo del mezzo pubblico, anche quando sono previsti scioperi dei trasporti.

Le misure non funzionano

Queste raccomandazioni, però, o non funzionano o non vengono rispettate. Conoscendo Roma e i romani verrebbe da dire la seconda ma, almeno in questo caso, non abbiamo prove empiriche. L’unica cosa certa è che lo smog è fuori controllo in città. Le determinazioni sono state firmate il 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 gennaio e oggi, giovedì 1° febbraio. Il problema è che a preoccupare ormai non sono solo le previsioni modellistiche dell’Arpa Lazio. In alcune zone della città, infatti, si stanno sforando i valori limite del PM10.

Superati i valori

Durante il ciclo di monitoraggio della qualità dell'aria relativo alla giornata di sabato 27 gennaio 2024, ad esempio, è stato superato il valore limite inquinante nella stazione di Tiburtina. Il 30 gennaio, invece, il PM10 ha sforato i limiti nelle stazioni di Magna Grecia e Bufalotta (56 e 52 ug/m3 quando il lmite è 50). Nella stessa giornata, valori al limite anche a Cinecittà, Fermi, Cipro, Tiburtina, Malagrotta. Il 31 gennaio, infine, livelli superiori di PM10 sono stati registrato nelle stazioni di Francia, Magna Grecia e Tiburtina. Quest'anno, in meno di un mese, i valori nelle varie stazioni capitoline sono stati superati già nove volte. Insomma, dopo undici giorni di raccomandazioni e determinazioni per il “decongestionamento veicolare” la situazione a Roma peggiora invece che migliorare. Un trend che difficilmente cambierà da qui a breve e che, alla lunga, potrebbe portare il Campidoglio a prendere decisioni più drastiche.