Troppo smog: il Comune suggerisce spostamenti a piedi o in bici

Ridurre il ricorso ai veicoli a combustione e limitare l’uso degli impianti di riscaldamento. Il Campidoglio corre ai ripari. Per abbassare le concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera, è stata diramata una determina dirigenziale (1974 del 14 dicembre) che invita i romani a modificare alcuni comportamenti.

Le concentrazioni di inquinanti

“In considerazione delle previsione modellistiche fornita dell’Arpa Lazio - si legge nel provvedimento - la qualità dell’aria evidenzia un aumento delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici con il rischio di superamento dei valori limite”. Il rischio è che, nei prossimi giorni, il livello di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO2) possano aumentare.

Una situazione particolare

Per evitare di rendere l’aria irrespirabile, il Comune ha deciso di “invitare la cittadinanza ad attuare una serie di azioni volontarie”. Si tratta di misure che tengono conto “della straordinaria situazione connessa all’emergenza sanitaria da Covid 19”. Di conseguenza ai cittadini non si chiede di preferire l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Sono altre infatti le indicazioni che l’amministrazione ha rivolto ai romani.

Le raccomandazioni del Comune

Con l’obiettivo di prevenire “di prevenire l’aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera” ai cittadini viene chiesto di “preferire veicoli elettrici, ibridi o alimentati a combustibile a basso impatto”, ad esempio a metano. Chi non dispone di questi mezzi, può “optare per l’uso della bicicletta” e “se possibile” si suggerisce di fare “spostamenti a piedi”. C’è anche un’altra raccomandazione che viene rivolta ai cittadini. Ed è quella che prevede di “limitare gli orari di accensione degli impianti termici e di ridurre la temperatura massima dell’aria negli edifici”.