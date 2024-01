Ancora allarme smog a Roma, il Campidoglio manda più vigili per decongestionare il traffico

Ancora allarme smog a Roma. I modelli di Arpa Lazio preoccupano il Campidoglio, che correi ai ripari.

Allarme smog a Roma

Come successo già tra novembre e dicembre 2023 e in questi primi giorni del nuovo anno, il sindaco Roberto Gualtieri è costretto a intervenire con un'ordinanza per decongestionare il traffico nelle zone più critiche della Capitale, così da ridurre le emissioni di polveri sottili nell'aria. Per farlo, chiede al Comando di Polizia Locale di mandare in strada più donne e uomini.

Previsti picchi di Pm10

L'ordinanza, la numero 32 del 2024, è incentrata su quanto prevedono i modelli di Arpa Lazio, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Secondo i tecnici, che hanno fornito le previsioni il 21 gennaio, soprattutto tra oggi 22 gennaio e domani 23 gennaio i valori di Pm10 saliranno, andando a superare i limiti massimi consentiti, cioè 50 microgrammi per metro cubo.

Vigili dove c'è più traffico

Le strade a maggiore intensità di traffico, sulle quali gli automobilisti vedranno più vigili intenti a rendere più scorrevole la viabilità, sono Corso Francia, Palmito Togliatti, Trionfale, Prenestina, Tuscolana, le principali al quartiere Africano, Acqua Bullicante, viale Marconi, Portonaccio, Tiburtina e tutto l'itinerario dalla Tangenziale Est al centro storico.