Palazzine occupate alla Romanina, Fondo Scoiattolo: "Noi danneggiati, famiglie non pagano nulla da anni"

In seguito alla pubblicazione di un articolo, nel quale alcuni occupanti senza titolo di una palazzina in via Sante Vandi 35-39 denunciavano disagi riguardanti l'assenza di luce con conseguente fermo dell'ascensore, la proprietà dell'immobile ha inviato una richiesta di smentita che pubblichiamo qui di seguito.

Palazzo occupato alla Romanina, la replica della proprietà

"In detto articolo sono riportate una serie di gravi inesattezze sia di carattere formale che di carattere sostanziale. Innanzitutto nell’articolo si legge che gli immobili sarebbero 'di proprietà di unfondo immobiliare, lo Scoiattolo, di proprietà dalla Torre SGR, partecipato dalla Cassa Ragionieri egestito da BNP Paribas'. Gli immobili, in realtà, sono di proprietà del Fondo Scoiattolo, fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, partecipato esclusivamente dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, costituitosi in data 21 dicembre 2011 mediante apporto di immobili e contribuzione in denaro, da parte di quest’ultima, e sono oggi gestiti da Torre SGR SpA. BNP Paribas, precedente gestore del Fondo, non ha più alcun ruolo e/o rilevanza".

"L'occupazione sta provocando ingenti danni al Fondo Scoiattolo"

"Gli occupanti abusivi che vivono a Sante Vandi - prosegue la proprietà - sono, come dice la parola stessa,'abusivi', per lo più oggetto di procedimenti penali in corso e/o definiti. Soggetti, dunque, che hanno posto in essere una condotta contra legem: tale condotta ha provocato e sta provocando ingenti danni al Fondo Scoiattolo il cui scopo è quello di trarre una rendita dagli immobili, rendita che serve a pagare le pensioni degli iscritti alla Cassa, dunque ai Ragionieri ed ai Periti Commerciali. Giustificare, anche solo apparentemente, simili comportamenti facendo passare gli occupanti abusivi addirittura come vittime (il titolo dell’articolo indirizza chiaramente il lettore in questo senso), appare del tutto illogico ed inveritiero".

"Ci facciamo carico delle utenze non pagate da chi non ha alcun titolo"

"Peraltro, nonostante tale situazione abbia pregiudicato in maniera gravissima le lecite aspettative finanziare del Fondo - continua la proprietà -, che come riferito non è un ente di beneficenza bensì un Fondo privato volto a tutelare ed a garantire le pensioni ai propri iscritti, lo stesso Fondo Scoiattolo da anni si fa carico di pagare le utenze di chi occupa abusivamente gli immobili, e ciò nonostante non sia assolutamente un obbligo per lo stesso. Nuclei familiari composti da svariate persone vivono senza pagare un solo euro in alloggi di buona fattura, con tutte le utenze e persino con il portiere".

"I bollettini non pagati servono per sostenere le spese"

"Come la signora Letizia (una delle occupanti citate nell'articolo, ndr) riferisce, il Condominio ha emesso dei bollettini che per il carattere abusivo dell’occupazione, non possono essere nominativi - specifica la proprietà dell'immobile della Romanina - ma tutt’al più legati alle coordinate dell’appartamento, proprio al fine di far fronte alle spese per le utenze idriche, gas per il riscaldamento ed elettriche di chi vive negli immobili. Ma, come ammette pacificamente la stessa signora Letizia, questi bollettini non vengono pagati. Non v’è da stupirsi, dunque, che il Condominio non abbia i fondi per il pagamento dei fornitori che, a causa delle ingenti morosità accumulate, staccano le utenze. Non è quindi il Fondo Scoiattolo a distaccare le utenze, bensì i fornitori. Precisato ciò, nonostante non vi sia minimamente tenuto, il Fondo ha nuovamente fatto fronte alla grave morosità, anticipando dei denari per consentire il riallaccio delle utenze che difatti è avvenuto nei giorni scorsi".

"Avviata operazione di regolarizzazione estremamente favorevole"

La proprietà, inoltre, ritiene "una vera mistificazione della realtà" la pubblicazione dell'articolo e contesta alcune affermazioni, pronunciate dagli occupanti abusivi, relative alla volontà di regolarizzazione resa a loro detta impossibile da una mancanza di comunicazione da parte della proprietà: "Torre SGR da tempo ha avviato un’operazione estremamente favorevole per gli occupanti - conclude - volta a consentire loro di regolarizzare la situazione di fatto e le condotte abusivamente poste in essere, permettendo di acquistare gli immobili a dei prezzi estremamente concorrenziali e pagandoli un po' alla volta. Lo scrivente procuratore da mesi sta seguendo in prima persona questa iniziativa ed a brevissimo saranno sottoscritti i relativi contratti. A testimonianza di ciò potranno essere sentiti i numerosissimi occupanti che, a differenza della signora Letizia, hanno scelto di aderire a tale proposta".