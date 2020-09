Bar riconvertiti allo smartworking: ecco l’idea delle scrivanie on demand

Dopo il lockdown il ritorno negli uffici e nelle sedi di lavoro tradizionali è per molti ancora un’incognita: tante le grandi aziende e gli enti pubblici che hanno deciso di puntare sul lavoro agile con i dipendenti alle prese con la riorganizzazione degli spazi domestici e l’indotto degli uffici fatto di bar, ristoranti e tavole calde a soffrire la crisi.

Lo smartworking svuota bar e tavole calde

Lo sanno bene gli esercenti dei quartieri della città dove insistono le sedi di aziende, ministeri e importanti società: dall’Eur ai Parioli e Porta Pia, passando per Ostiense e Ponte Milvio lo smartworkig ha svuotato gli uffici e messo in crisi parte dei negozianti.

Bar e caffetterie riconvertite: è qui lo smartworking

A lanciare un’alternativa alla propria casa come sede di lavoro e tentare una soluzione che possa risollevare le sorti di bar e caffetterie è stato Riccardo Suardi, imprenditore e fondatore di Nibol: la startup ha sviluppato un'app che mette in rete locali che ospitano postazioni di lavoro sanificate dedicate ai lavoratori agili. Da un lato bar e caffetterie possono riconvertire i loro spazi in postazioni di coworking durante le ore di minor affluenza, dall'altro, l'ormai crescente popolazione di lavoratori agili può assicurarsi scrivanie on-demand sanificate e munite di wifi. A tutti gli effetti, un ufficio diffuso.

Scrivania on demand nei bar

La prenotazione della “scrivania” avviene attraverso la geolocalizzazione: l’app mette in evidenza i locali Nibol più vicini all’utente. Sulle pagine dei diversi locali, sono visibili i dettagli delle singole postazioni, dalle prese elettriche all’aria condizionata, e le recensioni lasciate dagli altri clienti su voci quali comodità e tranquillità della location, ma anche qualità del cibo e bevande. Fatta la scelta non resta altro che prenotare il proprio tavolo tramite l’app, specificando quando e per quanto tempo verrà occupato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I bar riconvertiti in postazioni per lo smartworking

Un’opportunità anche per i locali che hanno la possibilità di riconvertirsi in spazi di lavoro sicuri e sanificati: le caffetterie e i bar non hanno costi fissi per entrare nel network di Nibol, potendo così sfruttare anche le ore solitamente meno frequentate.



“Il mondo del lavoro è stato stravolto negli ultimi mesi. Un cambiamento repentino che non ha fatto altro che consolidare la pratica dello smartworking, se si pensa che già nel 2019 la crescita degli smartworker è stata del 20% rispetto al 2018 - afferma Riccardo Suardi, fondatore di Nibol - In questo contesto, il nostro obiettivo è semplice: offrire un posto comodo ed economico dove lavorare, avendo anche la possibilità di trovare altre persone che fanno parte della community di Nibol”.



Il progetto, già attivo con 18 locali a Milano, ha aperto le selezioni anche a Roma. E chissà se l’ufficio “diffuso” prenderà piede nella Capitale ripopolando bar, tavole calde e caffetterie svuotate dallo smartworking.