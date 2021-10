VIDEO | "Oggi è tutt'altra Sma", svolta epocale nel trattamento della malattia grazie agli screening neonatali

“Oggi è tutta un’altra Sma”: il destino di tanti bambini potrà essere salvato grazie al progetto pilota dedicato alla Sma (atrofia muscolare spinale), coordinato dall’Universita Cattolica del Sacro Cuore. Uno screening effettuato a 92.440 neonati nel Lazio e nella Toscana, nel corso di due anni, e chiuso lo scorso 4 settembre: 15 sono stati i bambini a cui è stato diagnosticata la Sma e che hanno potuto tempestivamente procedere al trattamento.

Una svolta epocale: la famiglia del neonato, già dopo 6 giorni dalla nascita, con una semplice goccia di sangue prelevata dal tallone del figlio potrà cominciare il trattamento prima che si manifestino i sintomi e si producano danni gravi e irreversibili. La Sma, infatti, è una malattia rara (prima causa di morte genetica infantile se non trattata) che causa progressivamente la perdita dei neuroni che trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli, controllandone il movimento. In base ai dati del progetto, i bambini con la diagnosi più grave di Sma, che avrebbero avuto un’aspettativa di vita inferiore ai due anni, hanno ottenuto la possibilità di raggiungere le tappe dello sviluppo motorio come un bambino non affetto, acquisendo addirittura la deambulazione autonoma.

I diversi tipi di Sma

In Italia, 40-50 bambini nascono ogni anno con la Sma e se ne possono distinguere tre tipi:

- Sma di tipo 1: è la forma più grave e diffusa. Chi ne viene afflitto non raggiunge la capacità di sedersi o di muoversi liberamente e, se non trattata, ha un’aspettativa di vita inferiore ai due anni.

- Sma di tipo 2: il paziente riesce a sedersi ma non a deambulare o mantenersi in posizione eretta. Nel tempo si può incorrere in operazioni chirurgiche.

- Sma di tipo 3: è la forma meno grave che non compromette l’acquisizione di normali capacità motorie, ma determina una debolezza muscolare e disabilità. La capacità di camminare autonomamente, generalmente, nel corso degli anni viene a meno.

Il progetto pilota di screening neonatale è coordinato dal dipartimento di scienze della vita e sanità pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Campus di Roma e realizzato in collaborazione con i centri nascita di Lazio e Toscana, le istituzioni regionali e con il sostegno dell’associazione Famiglia Sma e Biogen.