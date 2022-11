Slogan pro-aborto e vernice rossa sulla sede di Pro Vita all'Esquilino

Scritte con la vernice rossa e un cartello con scritto "abbiamo sempre abortito e sempre abortiremo". E' quanto hanno trovato sull'ingresso della loro sede di viale Manzoni 28 C gli attivisti di "Pro Vita & Famiglia", onlus che da dieci anni lotta contro la "teoria gender", i matrimoni omosessuali e la libertà di abortire. Il blitz è stato denunciato dalla stessa associazione, nel giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

"Pro Vita & Famiglia", fondata nel 2012 da Toni Brandi, punta il dito contro le "ultrafemministe" di Non Una di Meno, la rete di associazioni che si batte per il diritto all'aborto, la parità di genere e la tutela delle donne vittime di violenza da parte degli uomini. "A poche ore dalla manifestazione a Roma contro la violenza sulle donne promossa dal collettivo ultra-femminista Non Una Di Meno - denuncia Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo della onlus e candidata in Parlamento con Fratelli d'Italia alle ultime elezioni del 25 settembre - abbiamo trovato la sede di Pro Vita & Famiglia vandalizzata e imbrattata con vernice rossa e affissioni inneggianti all’aborto libero. Si tratta dell’ennesimo attacco squadrista da parte di quello che definiamo 'fascio-femminismo', ovvero un femminismo che ha assorbito i germi della società violenta e intollerante che dice di voler contrastare ma da cui è stato totalmente contagiato: io stessa sono stata recentemente rappresentata a testa in giù, cioè appesa per i piedi, sui profili social di 'Non Una Di Meno', perché mi batto per il diritto alla maternità delle donne".

Oggi, sabato 26 novembre, alle 14 è partito un corteo nazionale organizzato da "Non Una di Meno", con via da piazza della Repubblica. Il corteo si snoda lungo viale Luigi Einaudi, via Cavour, piazza Esquilino, via Liberiana, via Merulana, via Dello Statuto, piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto con arrivo a piazza San Giovanni.