Attacco hacker nella Regione Lazio, riattivato il sito per le prenotazioni del vaccino anti Covid

Il sito per la prenotazione dei vaccini anti Covid nel Lazio torna on line. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che sottolinea anche come in giornata ripartirà anche l'anagrafe vaccinale: "Dopo il lavoro di questi giorni, ora siamo in grado di presentare un primo cronoprogramma dei servizi che stiamo riattivando: è operativo da questo pomeriggio il sistema di prenotazione vaccinale che si potrà raggiungere dal sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it", spiega il Governatore del Lazio.

"Con 24 ore di anticipo sulla tabella di marcia, è stato ripristinato nel Lazio il servizio di prenotazione dei vaccini anti Covid in tempi record", esulta l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "È un segnale importante e ringrazio tutti i nostri operatori, compresa la parte informatica, che non si sono mai fermati. Nonostante le difficoltà derivanti dall'attacco hacker, oggi riparte la funzionalità del servizio che ha visto finora circa 8 milioni di prenotazioni tra prime e seconde dosi, e le conseguenti 7,1 milioni di registrazioni in anagrafe vaccinale regionale, dove sono state già registrate oltre 1.000 vaccinazioni della giornata odierna. La macchina vaccinale del Lazio riprende così a pieno regime verso il prossimo traguardo che consiste nell’80% della popolazione vaccinata".

Le prossime tappe

Lunedì invece verrà attivato un sito regionale temporaneo che conterrà le informative ai cittadini e i servizi amministrativi, come ad esempio il Burl (Bollettino Ufficiale Regionale). Entro venerdì prossimo tornerà attiva la posta elettronica della Regione ed entro fine agosto l'attività di bilancio, i cui dati sono integri.

Nessun dato risulta distrutto

Dalla Pisana, inoltre, si sottolinea come le gare regionali siano "già ripartite grazie alla collaborazione con la Regione Emilia Romagna, in attesa che entro i primi di settembre riparta la nostra piattaforma. Confermiamo che i servizi 118, 112, Protezione civile, Centro trasfusionale, Pronto soccorso e Pagamento bollo auto non sono mai stati interrotti", si legge in una nota.

La Regione Lazio conferma anche che saranno "rispettati i pagamenti sanitari di fornitori e stipendi e qualora fosse necessario sono già garantiti i pagamenti straordinari. Sono salvi oltre ai dati sanitari anche quelli legati al bilancio regionale, al genio civile e ai fondi europei Fesr". Nessun dato, al momento, risulta distrutto.

Non solo. La Pisana assicura che il "sistema regionale di sicurezza informatica è in aggiornamento continuo e viene costantemente certificato dagli organi competenti in ottemperanza alle misure di sicurezza più recenti. Nel 2019 la struttura del Ced regionale è stata completamente ristrutturata sia dal punto di vista dell’architettura che della sicurezza informatica". Per quanto riguarda la dinamica degli attacchi e gli effetti che hanno prodotto al momento "sono al vaglio e sotto il monitoraggio degli inquirenti e delle autorità competenti".

Il sevizio temporaneo dalla Asl Roma 1

La Asl Roma 1, in attesa che anche i servizi ambulatoriali tornino on line, ha aperto il servizio temporaneo di prenotazione per una visita o un esame al numero 0677647714, operativo dal lunedì al venerdì ore 8-16 per i residenti del territori dei Municipi 1, 2, 3, 13, 14 e 15. "Gli operatori al telefono avranno cura di registrare le generalità e il tipo di richiesta e, successivamente, agli interessati sarà comunicata la data e l’orario dell’appuntamento. Per facilitare le operazioni si invita a tenere a portata di mano la prescrizione del medico di medicina generale e la Tessera Sanitaria. Il servizio telefonico temporaneo sarà operativo fino al ripristino del sistema regionale Recup", spiega la Asl.