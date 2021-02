Vaccino per gli over 80, le prenotazioni sono oltre 70.000: boom di accessi notturni al sito

Prenotazioni anche di notte sul sito della regione Lazio per opzionare un appuntamento per il vaccino per gli over 80. Dopo la falsa partenza di lunedì mattina infatti la macchina del sito predisposto dall'assessorato alla sanità regionale ha ingranato la quinta, registrando numeri assolutamente incoraggianti.

Ieri alle 22 erano 44 mila le doppie prenotazioni (per la prima e per la seconda dose, ndr) effettuate per il vaccino anti COVID rivolto agli over 80. Di queste circa 30 mila a Roma città. Dieci ore dopo, questa mattina alle 8, le prenotazioni doppie sono oltre 70 mila. Di queste circa 47 mila sono le prenotazioni a Roma città, 3.509 a Frosinone, 5.484 a Latina, 3.255 a Viterbo e 589 a Rieti. Numeri che fanno dire all'assessore che "alle ore 12 sarà possibile raggiungere il risultato di 1 su 4 già prenotato per le due dosi nelle prime 24 ore".

Ieri sera l'assessore D'Amato, commentando i dati delle ore 22 spiegava: "Non ci aspettavamo di prenotare la doppia dose di vaccino in dieci ore ad oltre 44 mila over 80. Il sistema sta migliorando superando progressivamente le oggettive difficoltà iniziali".

Maurizio Stumbo, direttore dei servizi informativi di LazioCrea, il sistema di prenotazione per i vaccini degli over 80 andato subito in affanno al suo esordio, stamattina ha spiegato al Corriere della sera che "c'è stata un po' di 'ansia da F5', il tasto con cui si aggiorna la pagina web. Tutti collegati assieme con continue e ripetute richieste di accesso. Si è creato un traffico che però è stato smaltito in tempi brevi grazie all'adeguamento progressivo del sistema. Vorrei ribadire che non si trattava di un click day, i vaccini ci sono per tutti".

"Nei giorni scorsi abbiamo fatto dei test di performance su 20-30mila accessi. Dalle 7.30 era attivo il call center con il centralino e il numero verde e alle 12 era previsto il via sulla web-app, che abbiamo anticipato di 15 minuti dato l'alto numero di utenti già in coda da ore - spiega - Nei primi sette minuti abbiamo effettuato 2.220 prenotazioni, di cui 1.600 al telefono. Alle 16, eravamo a 12 mila prenotazioni elaborate, il 60% delle quali attraverso il sito. La proporzione è aumenta poi fino al 72%, considerando che la web app è attiva 24 ore su 24".

Eccessivo tuttavia, secondo Stumbo, parlare di sistema in tilt. "C'è stato un normale affollamento con punte di 10mila accessi contemporanei alla web-app tra le 13.30 e le 15. Figli e nipoti che prenotano a nome di genitori e nonni, anche due alla volta. Ma ogni procedura, ottenuto l'accesso, è durata al massimo 5 minuti. Collegati a salutelazio.it c'era anche chi prenotava un tampone , una visita, la tessera sanitaria".