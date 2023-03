È il giorno delle graduatorie per la scuola d'infanzia, ma il sito di Roma Capitale è inaccessibile

Il sito web di Roma Capitale è inaccessibile. Nel giorno in cui le famiglie romane si aspettavano di poter consultare le graduatorie per l'accesso alla scuola d'infanzia 2023/2024, per motivi tecnici nessuna pagina del portale pubblico è consultabile.

In home page, al posto del normale menu, compare dalla mattina del 2 marzo un messaggio: "Il Portale di Roma Capitale non è attualmente disponibile per urgenti interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento del servizio; ci scusiamo con l'utenza per il disagio".

Il 2 marzo intorno alle 11 era prevista la pubblicazione delle tanto attese graduatorie della scuola d'infanzia, quella che viene frequentata dalle bambine e dai bambini dai 3 ai 5 anni. Ma migliaia di genitori, una volta collegati tramite pc o smartphone al sito, hanno ricevuto l'amara notizia. Dovranno aspettare.

Non è chiaro ancora, secondo quanto raccolto, per quanto durerà questa manutenzione straordinaria.