Primo novembre: la Soprintendenza Speciale apre al pubblico i suoi siti archeologici

Il lunedì è giorno di chiusura per i musei ma in occasione della festa di Ognissanti, il primo novembre, la Soprintendenza Speciale di Roma ha deciso di tenere aperti i propri siti archeologici.

Terme di Caracalla

I visitatori si possono pertanto recare, in occasione della giornata di festa, a visitare le Terme di Caracalla, la Villa di Livia e l’Arco di Malborghetto. Non hanno bisogno di presentazioni le rovine delle monumentali terme di Caracalla. I suoi grandi mosaici, i resti delle vasche, le decorazioni architettoniche, le palestre, la natatio ed il frigidarium, hanno contribuito a rendere il complesso termale il più lussuoso dell’antica Roma, con un’architettura rimasta intatta.

Arco di Malborghetto

Nel giorno di Ognissanti si può però optare anche per una passeggiata in un luogo dove archeologica, storia e natura sanno sapientemente armonizzarsi. E’ il caso dell’Arco di Malborghetto, lungo il XIIII miglio della Flaminia Antica. E’ lì che, secondo la tradizione, Costantino si era accampato alla vigilia di un'imporante bataglia. Ed è stato sempre lì che, guardando il cielo al tramonto, ha visto il segno della croce . “Durante il sonno – racconta la tradizione - viene avvertito di far segnare sugli scudi il celeste segno di Dio e di dar battaglia”. E così fa, sbaragliando in battaglia, il giorno dopo, il 28 ottobre del 312, l’esercito del rivale Massenzio nella zona di Ponte Milvio.

La villa di Livia

La Villa di Livia, posta anch’essa lungo la Via Flaminia in un parco incontaminato, regala invece ai visitatori la possibilità di varcare la soglia della villa della moglie di Augusto per scoprirne gli ambienti privati, tra la zona di rappresentanza, le camere da letto, un piccolo giardino interno e una grande terrazza da cui si poteva ammirare il Tevere.

Anche in questo sito archeologico c’è la possibilità di conoscere la leggenda, narrata da Plinio secondo la quale un’aquila lasciò cadere dall'alto nel grembo di Livia una gallina di straordinario candore, che teneva nel becco un ramo di alloro con le sue bacche. Consigliata dagli aruspici, Livia allevò il volatile e piantò il rametto, da cui nacque un bosco.