Metro C, il bagno (a pagamento) della stazione Gardenie è pieno di siringhe e rifiuti

Cartacce, bottiglie di vetro e di plastica, pacchetti di sigarette e di tabacco ma soprattutto una gran quantità di siringhe. E’ questa l’immagine che si è offerta agli occhi di un passeggero che voleva usufruire del bagno pubblico alla stazione Gardenia.

La situazione è stata segnalata, su Twitter, da Fabrizio Festuccia. L’utente, autore della foto pubblicata, ha provato con dei tag ad ottenere l’attenzione del sindaco Gualtieri, di Atac e di MetroC. Perché il servizio igienico è quello che viene messo a disposizione di chi usufruisce della terza linea metropolitana della città.

La segnalazione

“Fermata Gardenie, bagno a pagamento 0,50 € - ha twittato il cittadino – si apre la porta automatica e questo è il servizio offerto” seguito da un emoji con il viso rosso dalla rabbia. Un bagno in quelle condizioni, in effetti, sembra uscito dalla scenografia di un film. Si addice infatti più al set di Trainspotting che non ad un servizio messo a disposizione del pubblico.

La replica e le domande senza risposta

La segnalazione è stata commentata da InfoAtac che ha twittato: “Ci scusiamo per l’accaduto, stiamo provvedendo al ripristino. Per il rimborso ti preghiamo di aprire un ticket qui”ovvero alla pagina “segnalazioni e reclami” che è stata allegata alla risposta su tweet. “Io volevo usufruire di un servizio pubblico a pagamento. Come si può giustificare la presenza di diverse siringhe? Da quanti giorni non viene eseguita la pulizia?” ha obiettato, sempre sul proprio profilo social, il cittadino senza ottenere ulteriori risposte né da Atac né dall’assessorato capitolino alla mobilità che, interpellato da Romatoday sulla questione, ha deciso di non replicare.

La valorizzazione delle stazioni metropolitane

Intanto proprio in Campidoglio ha incontrato ampi consensi, in una recente commissione congiunta, la suggestiva ipotesi di valorizzare gli spazi all’interno delle stazioni metropolitane della linea C. Durante l’incontro si è fatto riferimento proprio a quella delle Gardenie, insieme alla stazione Teano ed alla stazione di via dei Mirti, per ospitare eventi, mostre, realtà del terzo settore e startup. Una buona proposta, per ora soltanto tale, per valorizzare stazioni che, l’immagine dell’utente lo dimostra, meritano sicuramente maggiori attenzioni.

ROMA MERITA DI PIÙ @InfoAtac @gualtierieurope @MetroCScpa Bagno pubblico #Metroc fermata #Gardenie - bagno a pagamento 0,50€ si apre la porta automatica e questo è il servizio offerto! ? pic.twitter.com/dZM0v7ctGl — Fabrizio Festuccia ? (@f_festuccia) August 30, 2022