Il sindaco di New York visita la sinagoga e il quartiere ebraico di Roma

Eric Adams, il sindaco di New York a Roma per incontri istituzionali, oggi, domenica 12 maggio, ha incontrato Victor Fadlun, presidente della Comunità ebraica romana e il rabbino capo Riccardo Di Segni.

Il primo cittadino della Grande Mela ha fatto visita al Ghetto Ebraico e si è soffermato accanto ad uno striscione con le foto dei 7 ostaggi israeliani a Gaza rapiti da Hamas lo scorso 7 ottobre, ha dichiarato: “Riportiamo gli ostaggi israeliani a casa e distruggiamo Hamas".

Fadlun ha commentato: “Adams ha ricordato i 1.200 ebrei uccisi e rapiti nell'evento orribile del 7 ottobre e, senza se e senza ma, ha riconosciuto il diritto di Israele a difendere la sua popolazione e a sradicare i terroristi di Hamas da tutto il territorio di Gaza. Ci ha detto 'sono vostro fratello, le vostre battaglie sono le mie battaglie'. La nostra comunità risponde: Tu sei nostro fratello e noi siamo tuo fratello, le battaglie della democrazia e dell'Occidente sono le nostre battaglie".

"Gli ebrei sono qui ininterrottamente da 2.500 anni” - ha ricordato il presidente della Comunità ebraica di Roma – “Il sindaco Adams, subito dopo il 7 ottobre, ha fatto dei discorsi molto forti, nei quali ha ricordato anzitutto una grande verità storica: nelle battaglie di civiltà iniziate con la marchia di Martin Luther King, gli ebrei erano affianco a degli afro americani e non avremmo potuto fare altrimenti, perché la nostra religione ci insegna e impone il rispetto del prossimo, l'ugluaglianza e gli ideali di correttezza e di rispetto reciproco".

Il sindaco americano ha incontrato anche Papa Francesco. "È umile stare con Sua Santità. Abbiamo discusso dei nostri sforzi comuni per fermare l'antisemitismo, l'islamofobia e tutte le forme di odio e abbiamo pregato per la pace in tutto il mondo" - è stato il messaggio social di Eric Adams.