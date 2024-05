Il sindaco di New York è a Roma, Gualtieri: "Vogliano lavorare insieme"

Eric Adams il sindaco di New York è a Roma. Il primo cittadino della Grande Mela è in visita ufficiale nella Capitale per vedere da vicino la sinergia tra terzo settore e istituzioni e ha un’agenda fitta di appuntamenti.

Si parte oggi, sabato 11 maggio, dove Adams insieme al sindaco di Roma Gualtieri (presente anche Sabrina Alfonsi assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale) sarà a Piazza San Cosimato a Trastevere per “Roma cura Roma” per la giornata dedicata alla cura dei beni comuni dove numerosi volontari di Retake e associazioni, comitati e singoli cittadini parteciperanno alla giornata di cura dello spazio pubblico insieme alle istituzioni comunali.

“Una grande sintonia oggi in Campidoglio con il Sindaco di New York Adams. Roma e New York vogliono lavorare insieme perché per governare città globali come sono le nostre c’è bisogno di condividere idee e pratiche da adottare per fronteggiare le grandi sfide come i cambiamenti climatici, l’inclusione sociale, il trasporto pubblico e le politiche abitative” – è stato il messaggio social del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"Sono a Roma per condividere la mia esperienza alla guida della città culturalmente più cosmopolita del mondo, capace di far convivere al suo interno le più grandi diversità e che ha saputo affrontare tragedie, attentati, disastri naturali, emergendo ogni volta più forte di prima", ha risposto Adams.

Domenica 12 maggio per il secondo incontro mondiale sulla fratellanza umana Adams visiterà la Comunità di Sant’Egidio. Il sindaco di New York si interesserà ad alcuni servizi offerti dalla Comunità sul tema migranti e rifugiati con particolare attenzione al programma dei corridoi umanitari. Infine il politico americano farà tappa anche alla scuola di lingua e cultura italiana a Santa Maria in Trastevere incontrando alcune famiglie di rifugiati giunte a Roma grazie ai corridoi umanitari.