Principio di incendio nelle apparecchiature elettromedicali: le prove di evacuazione dell'Asl 6

Principi di incendio di apparecchiature elettromedicali ed elettriche sono stati simulati nei consultori e nei Serd (Servizi per le dipendenze) aziendali della Asl Roma 6, con l’obiettivo di verificare le procedure e le istruzioni operative dei piani di emergenza ed evacuazione condivisi con i dipendenti durante le attività formative antincendio che l’azienda ha iniziato nel 2024. Già a dicembre 2023 sono state effettuate le prove di emergenza e di evacuazione presso gli ospedali di Velletri, Anzio, Frascati e Marino.

Le simulazioni di emergenza ed evacuazione

Le attività, organizzate dal Servizio di prevenzione aziendale in staff della Direzione generale e coordinate dall’architetto Domenico Giovannetti e dal dottor Pier Giorgio Mosca e sono finalizzate a sensibilizzare tutto il personale delle strutture aziendali e non solo quello in servizio presso gli ospedali. Sono state cinque le simulazioni. Grazie alla macchina del fumo sono stati simulati principi di incendio di apparecchiature elettromedicali, di apparecchiature elettriche in genere e di cestini dei rifiuti in vari ambienti dei consultori e SerD, coinvolgendo non solo il personale presente ma anche gli utenti, che sono stati impersonati da figuranti e da cittadini in visita che, “con la loro partecipazione attiva – spiega l’Asl Roma 6 - hanno potuto constatare che l’azienda ha l’obiettivo di assicurare che le procedure e le istruzioni siano adattate per garantire una evacuazione sicura per tutti le tipologie di utenti e non solo quelle che frequentano degli ospedali”. In particolare, le prove hanno consentito di testare la reazione del personale sanitario, le chiamate dei numeri di emergenza, la compartimentazione degli ambienti interessati dall’emergenza, il sezionamento degli impianti e l’assistenza agli utenti fino al raggiungimento dei punti di raccolta. Nei prossimi mesi, grazie ad un programma serrato, le prove proseguiranno nel resto delle strutture, nelle sale operatorie e nei reparti di degenza grazie anche al coinvolgimento e al supporto delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.