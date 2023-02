Salva un adolescente dai bulli, l'autista Simona premiata da Mattarella

Simona Fedele da oggi è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L’autista di Atac che a ottobre scorso ha salvato un adolescente da un gruppo di bulli, è stata insignita dal presidente Sergio Mattarella. A complimentarsi con Fedele anche il direttore generale di Atac, Alberto Zorzan: “Siamo fieri del comportamento dei dipendenti come Simona. L'onorificenza concessa alla nostra conducente è un riconoscimento importante per Simona e per tutta l'ATAC che ha il privilegio di avere lavoratori come lei che operano con dedizione e professionalità”.

Aveva notato in fermata un gruppo di adolescenti che infastidiva un giovane. I bulli hanno continuato con le angherie anche una volta saliti a bordo del bus che serve la zona nord est della Capitale. Simona, autista Atac di 32 anni, ha notato la scena e durante la corsa ha fermato il mezzo alla fermata successiva, usando il pretesto di controllare la ruota posteriore. Si è avvicinata al gruppo, ha parlato con il ragazzo e l’ha invitato a seguirla nella cabina conducente.

Il suo gesto non è passato inosservato, a ringraziare la donna anche il sindaco Roberto Gualtieri che in quella occasione aveva scritto su Facebook: “Grazie a Simona, l'autista dell'Atac Roma intervenuta in difesa di un ragazzo vittima dei bulli sull'autobus che guidava. Roma è fiera di questi gesti virtuosi che fanno della nostra città una comunità solidale e vicina a chi è indifeso”. Nei mesi successivi, Simona Fedele è stata premiata in Campidoglio insieme ad altri autisti di trasporto pubblico e ncc che si sono particolarmente distinti.

Dopo il premio del Comune, per Simona c’è anche un altro riconoscimento. Il presidente della Repubblica le conferisce il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La motivazione: “per il suo determinante e coraggioso intervento in difesa di un giovanissimo vittima di bullismo”. Insieme a lei trenta persone sono state premiate da Mattarella. "Siamo orgogliosi dell'onorificenza che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso a Simona Fedele, nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo determinante e coraggioso intervento in difesa di un giovanissimo vittima di bullismo. A nome dell'amministrazione capitolina esprimo gratitudine nei confronti di Simona che con il suo gesto di straordinaria umanità ha dato lustro all'immagine di Atac e alla Capitale e che per questo era stata già premiata lo scorso dicembre in Campidoglio con la medaglia della città" ha detto Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale.