Roma blinda le ambasciate di Russia e Ucraina, allerta massima davanti alle chiese. Il piano della prefettura

Massima allerta. Anche Roma non vuole abbassare la guardia. La tensione per la guerra tra Ucraina e Russia, seppur geograficamente lontana, inizia ad essere palpabile anche nel nostro Paese. Ieri, a Castro Pretorio, una delegazione della comunicata ucraina nella capitale, supportata da gruppi di georgiani e bielorussi, ha manifestato davanti l'ambasciata russa a Roma. Una protesta alla quale si sono uniti, tra gli altri, anche il sindaco Roberto Gualtieri e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti.

Non solo. Ieri sera il Colosseo si è illuminato con la bandiera ucraina e oggi ci sarà una fiaccolata che partirà dal Campidoglio. Insomma, Roma vuole far sentire la sua presenza. Ieri del tema se n'è parlato anche durante la riunione del comitato tecnico per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi.

Durante l'incontro è stato deciso un innalzamento dei livelli di sicurezza davanti alle sedi diplomatiche di Ucraina e Russia. A sorvegliare i palazzi istituzionali, saranno polizia, carabinieri e finanza, che supporteranno l'Esercito, già impegnato nelle vigilanze fisse. Controllati i palazzi di via Guido d'Arezzo dell'ambasciata dell'Ucraina e l'omonimo sito nella sede del Vaticano. Stesso discorso per le ambasciate russe di via Gaeta e del Vaticano. Qui sono stati approntati piani di sorveglianza fissa con presidi armati.

L'obiettivo del piano della sicurezza voluto dal prefetto, è quello di prevenire possibili azioni dimostrative. Ecco perché il monitoraggio e l'attenzione sarà alzata anche davanti gli uffici delle compagnie aeree, l'Ukraine Airlines in via Lucullo, accanto all'ambasciata Usa, e quelli di Aeroflot, la compagnia di bandiera russa, in via Sardegna.

Il focus, inoltre, è rivolto anche alle attività commerciali e di rappresentanza di Russia e Ucraina a Roma, così come per l'istituto di cultura e lingua russa in via del Viminale, l'associazione culturale cristiana italo-ucraina e le chiese ortodosse nella capitale. Secondo i dati Istat aggiornati al 2021, a Roma sono censiti 14910 ucraini regolari. I russi nella capitale sono invece 2435.