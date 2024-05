Le telecamere in metro riconosceranno le persone con precedenti

Telecamere intelligenti che, attingendo informazioni da un database, potranno riconoscere in tempo reale i volti di chi ha commesso degli illeciti. Una tecnologia che punta sul controllo preventivo e che servirà per rendere più sicure, in particolare, le stazioni delle metro di Roma. Non parliamo di uno scenario alla “Minority report”, nel quale le persone venivano arrestate prima di commettere un qualsiasi tipo di crimine. Per come sono stati presentati, gli “occhi elettronici” seguiranno con maggiore attenzione, nelle stazioni e lungo le banchine delle metro, chi ha precedenti. Con milioni di pellegrini e turisti in arrivo nella Capitale, Roma ha bisogno di blindarsi e di aumentare i livelli di sicurezza. Per questo, oltre alle telecamere, aumenteranno anche i vigilantes.

Sicurezza nelle metro

A inizio anno, Atac aveva pubblicato il bando per avere più controlli e guardie armate. Una gara da 93 milioni di euro complessivi, divisa in due lotti, e valida per un triennio, a partire dal 31 agosto 2024. Il servizio riguarda la vigilanza nelle linee della metropolitana (MA, MB, MB1, MC), nei depositi della linea metropolitana e delle ferrovie regionali (MA, MB, MC, Roma Lido, Roma Viterbo, Roma Giardinetti), nelle rimesse di superficie ed uffici, parcheggi, nodi di scambio, servizi per Roma servizi mobilità. Come detto la gara è divisa in due lotti: il primo da 70 milioni e mezzo per il servizio lungo le linee della metropolitana, il secondo da 23 milioni per il servizio nei depositi e nelle aree già previste nel vecchio contratto, eccezion fatta per la Roma Viterbo e la Metromare.

Plafond integrativi

Una voce importante del bando è quella dei plafond di spesa per eventuali servizi straordinari per il Giubileo. C’è quindi un fondo da 450 mila euro per il primo lotto e uno da 300 mila euro per il secondo ai quali attingere nel caso in cui ce ne fosse la necessità nell’anno giubilare.

Telecamere intelligenti

Ma la vera novità per il Giubileo riguarda le telecamere. Ne ha parlato l’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, nel corso di un’audizione congiunte delle commissioni mobilità e Giubileo 2025. Grazie anche all’implementazione del 5G che permetterà uno scambio di dati più veloce rispetto al passato, le stazioni delle metro si doteranno di telecamere che “riconosceranno chi, in passato, si è reso protagonista di atti non conformi e che dobbiamo, quindi, tenere d’occhio” ha spiegato Patanè, assicurando “sobrietà nella gestione dei dati sensibili”. Le telecamere, infatti, saranno collegate con le forze dell’ordine. Una volta riconosciuto un soggetto “a rischio”, cominceranno a seguirlo dall’alto, monitorandone le azioni.

Cyber sicurezza

È ovvio che sistemi così complessi pongono, poi, problemi altrettanto difficili da risolvere. Avere telecamere di questo tipo vuol dire trattare migliaia di dati sensibili. Per questo, come spiegato di recente anche dal prefetto, Bruno Frattasi, la cybersicurezza sarà un altro fattore determinante per la buona riuscita del Giubileo 2025, specialmente per difendere i dati ed i sistemi informatici. Una parte cospicua di risorse del Pnrr pari a 3 milioni di euro sono state messe a disposizione di Roma e del Lazio per migliorare i propri sistemi di sicurezza, spesso e volentieri finiti sotto attacco.