Dieci milioni per gli attraversamenti luminosi, così il Campidoglio prova a frenare le morti su strada

Nelle settimane in cui la conta dei morti sulle strade romane continua tragicamente a salire, dal Campidoglio arriva un nuovo tentativo di arginare quella che è diventata una vera e propria piaga. Nell'ottica di raggiungere la cosiddetta "Vision Zero", riducendo entro 3 anni del 20% i decessi e i feriti gravi su strada arrivando al 50% entro 10, la giunta capitolina ha infatti il progetto di fattibilità che prevede la realizzazione di 715 nuovi attraversamenti pedonali luminosi.

I nuovi attraversamenti si inseriscono all'interno del Piano sulla sicurezza stradale che, insieme al rifacimento della grande viabilità e della segnaletica e a alle operazioni di restyling sui marciapiede e sulle piste ciclopedonali, punta a rendere le strade romane, tra le più pericolose in Italia, più sicure. L'investimento è di 10 milioni di euro per l’annualità 2023-2024, suddivisi in 5,3 milioni per la realizzazione di 270 attraversamenti luminosi sulla grande viabilità e di 4,7 milioni per le strade dei Municipi.

Gli attraversamenti pedonali luminosi utilizzano tecnologie di ultima generazione e soluzioni intelligenti, e saranno collegati al sistema esistente di illuminazione pubblica. Il progetto è stato sviluppato dal Csimu sulla base di uno studio approfondito della situazione esistente, attraverso rilevazioni in sito, analisi degli incidenti stradali, punti critici segnalati dal Corpo di Polizia di Roma e ascolto dei cittadini, individuando quindi gli attraversamenti pedonali potenzialmente pericolosi.

Un gennaio di sangue sulle strade romane

Soltanto pochi giorni fa, sulle strade romane si è registrata l'ennesima vittima: Adrian Rãzvan Predescu, l'operaio di 32 anni investito da un'auto alle prime luci di sabato 28 gennaio a Tor Tre Teste, è morto l'1 febbraio al policlinico Tor Vergata per le gravissime ferite riportate, quarta vittima in pochi giorni. Il 12 gennaio a perdere la vita a soli 21 anni è stato Lorenzo Moi, investito da un bus sulla via del Mare. Lorena Mora Narvalez, 50enne italiana di origini sudamericane, deceduta anche lei al policlinico Tor Vergata venerdì 27 gennaio, dove era arrivata la mattina prima dopo essere stata travolta da un'auto a Torre Angela. La sera di sabato un'altra tragedia, in piazza Re di Roma.

A perdere la vita un 23enne originario del Kenya, travolto e ucciso da un pullman privato - adibito al trasporto passeggeri da Ciampino a Roma Termini - mentre attraversava la strada. E poi la tragedia di Tor Lupara, dove sono morti cinque giovani ragazzi in un incidente avvenuto sulla Nomentana.